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事件1年當地嚴防探訪… 京律師探鐵鏈女 卻遭非法限制

中國新聞組／北京12日電

鐵鏈女事件發生一年之後，北京知名律師李莊10日驅車前往江蘇徐州豐縣歡口鎮「鐵鏈女」的居住地探望，卻遭到當地人的阻撓，李莊不僅沒能到達事發地董集村，而且還遭非法拘禁，更無法獲悉「鐵鏈女」的任何消息。李莊在微博上講述了前往探望的詳細經過，文章發表之後不久即被刪除，但被中國數字時代網站存檔。

法廣網報導，據李莊文章介紹，鐵鏈女事件曝光之後，當地各級地方官員都受到了不同程度的處理，但是，鐵鏈女本人處境如何？北京幾位律師因此委託他前往徐州探望，但是，他們的車子卻在離董集村四、五百米的地方被人攔住。

村口設有一個用集裝箱改成的關卡，路上設有路障，村口有人把守，一名村幹部模樣的人開始查看身分證，並且進行登記。但是，登記之後，以等待上級指示為由，拒絕讓車子進村。

之後，李莊的車子的退路被一輛車子堵住，路面出現了多個可疑人物。李莊數次打電話報警，警車在半個小時之後抵達，要求探望鐵鏈女必須到縣委宣傳部報備。李莊等人隨後才被解除包圍，離開村口。

北京知名公益律師張新年律師在微博上評論說：沒想到這麼久過去了，這位悲慘的母親和她的八個孩子，所生活著的村莊，仍有人嚴密值班，防止可疑人員進村。試問，當地有必要這樣做嗎？這何嘗不是一根「鐵鏈」？讓人們去看看她們，獻一下愛心，為什麼要制止？難道她們不配享有受熱心人幫助的權利？真是讓人百思不得其解！

2022年春節前夕在中國網絡上曝光的徐州鐵鏈女事件震驚了中國輿論。一位被綁架、被轉賣、並被迫生育了八個孩子的母親，被一條鐵鏈栓鎖在家門之外一個簡陋的屋棚之內的精神失常的婦女的畫面衝破了許多中國民眾的底線，引發了一系列公民前往徐州探望鐵鏈女的事件，其中某些人至今出於失蹤狀態，前媒體人趙蘭健因跟蹤調查鐵鏈女事件而被迫離開中國。

北京 微博

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