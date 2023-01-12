我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

廣州男開名車「反覆輾壓」人群 5死13傷 還向街上撒錢

中國新聞組／北京12日電
廣州驚傳有人開車蓄意撞人，造成5死13傷。（取材自微博）
廣州驚傳有人開車蓄意撞人，造成5死13傷。（取材自微博）

廣州市11日驚傳開車蓄意撞人事件，一輛寶馬(BMW)休旅車突然加速撞擊行人，之後又掉頭再衝撞一群人。警方事後逮捕試圖逃逸的22歲男駕駛，事件已造成5死13傷。

根據廣州公安局通報，11日傍晚5時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，已造成5死13傷。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

22歲司機溫某當場被捕。（取材自微博）
22歲司機溫某當場被捕。（取材自微博）

綜合香港01和中國媒體報導，事發地點為廣州天河路體育東路口，萬菱匯廣場與正佳廣場交界處。當時一輛寶馬休旅車衝撞行人，並不斷輾壓。

事件發生時間正值下班高峰期，地點亦為廣州人流量最高的路段。據目擊者發布影片顯示，該車輛在斑馬線處衝撞路人後，曾經停下，但又調整方向加速衝向另一邊人群，並反覆輾壓，之後便高速逃逸；有多名傷者躺在路邊等候救治。

有目擊者表示，肇事車車速並不快，但是那些等紅燈的人來不及躲避，有很多人被撞倒在路上，還有一個女孩倒在路上，一動不動，現場還有很多人在叫喊。

另一名目擊者表示，該車主在十字路口撞擊過後，還放下車窗，向街上撒錢。事故後，很快來了很多警車和救護車，傷者也迅速被送醫。

另據上游新聞報導，「我到現場時，錢已經被警察收走了，但是黑色的車還在那，已經面目全非了，是一台東莞牌照的寶馬車。」市民李敏（化名）11日晚間說，據他所知，事發時，肇事司機曾有向車窗外撒錢的情形。

李先生是一名外賣員，他說，事發時，他騎電動車正在送單，黑色寶馬車從正佳廣場到天河路，速度很快，斑馬線是綠燈，寶馬車闖紅燈衝向過馬路的人群，後面掉頭又撞了一次。據他所知，也有外賣員在此次事件中受傷。

據報導，多段現場視頻顯示，肇事司機在被抓前，站在已經停下的黑色寶馬車旁不斷從車內掏出人民幣向天空拋撒，現場警笛陣陣。

有知情者介紹，事發時，肇事車輛車速過百，開車衝撞通過斑馬線的行人，場面十分恐怖。

此外，還有現場視頻顯示，該車曾衝向交警巡邏摩托。

相關影片隨即在中國網路社群引發公憤，網友痛批這根本是故意無差別殺人。

廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。（取材自微博）
廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。（取材自微博）

休旅 社群 警察

上一則

美對中設特別委員會 環時：麥卡錫放「邪火」

下一則

中國停發簽證 官點燃民族情緒 網細數日韓辱華

延伸閱讀

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝
快遞啟動春節模式 順豐、菜鳥豪擲數億元補貼留崗

快遞啟動春節模式 順豐、菜鳥豪擲數億元補貼留崗
最牛地級市 蘇州去年GDP再破2兆元

最牛地級市 蘇州去年GDP再破2兆元

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態