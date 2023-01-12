廣州男開名車「反覆輾壓」人群 5死13傷 還向街上撒錢

廣州驚傳有人開車蓄意撞人，造成5死13傷。（取材自微博）

廣州市11日驚傳開車蓄意撞人事件，一輛寶馬(BMW)休旅 車突然加速撞擊行人，之後又掉頭再衝撞一群人。警方事後逮捕試圖逃逸的22歲男駕駛，事件已造成5死13傷。

根據廣州公安局通報，11日傍晚5時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，已造成5死13傷。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

22歲司機溫某當場被捕。（取材自微博）

綜合香港01和中國媒體報導，事發地點為廣州天河路體育東路口，萬菱匯廣場與正佳廣場交界處。當時一輛寶馬休旅車衝撞行人，並不斷輾壓。

事件發生時間正值下班高峰期，地點亦為廣州人流量最高的路段。據目擊者發布影片顯示，該車輛在斑馬線處衝撞路人後，曾經停下，但又調整方向加速衝向另一邊人群，並反覆輾壓，之後便高速逃逸；有多名傷者躺在路邊等候救治。

有目擊者表示，肇事車車速並不快，但是那些等紅燈的人來不及躲避，有很多人被撞倒在路上，還有一個女孩倒在路上，一動不動，現場還有很多人在叫喊。

另一名目擊者表示，該車主在十字路口撞擊過後，還放下車窗，向街上撒錢。事故後，很快來了很多警車和救護車，傷者也迅速被送醫。

另據上游新聞報導，「我到現場時，錢已經被警察 收走了，但是黑色的車還在那，已經面目全非了，是一台東莞牌照的寶馬車。」市民李敏（化名）11日晚間說，據他所知，事發時，肇事司機曾有向車窗外撒錢的情形。

李先生是一名外賣員，他說，事發時，他騎電動車正在送單，黑色寶馬車從正佳廣場到天河路，速度很快，斑馬線是綠燈，寶馬車闖紅燈衝向過馬路的人群，後面掉頭又撞了一次。據他所知，也有外賣員在此次事件中受傷。

據報導，多段現場視頻顯示，肇事司機在被抓前，站在已經停下的黑色寶馬車旁不斷從車內掏出人民幣向天空拋撒，現場警笛陣陣。

有知情者介紹，事發時，肇事車輛車速過百，開車衝撞通過斑馬線的行人，場面十分恐怖。

此外，還有現場視頻顯示，該車曾衝向交警巡邏摩托。