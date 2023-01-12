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余景天粉絲接機造成壅堵還槓警 官媒：誰給的底氣

記者賴錦宏／綜合報導
虹橋機場現場維持秩序的警察催促余景天盡快離開現場避免壅堵，並用力推他走，卻引起粉絲不滿，對警察大喊「別推他別推他」。（取材自微博）
虹橋機場現場維持秩序的警察催促余景天盡快離開現場避免壅堵，並用力推他走，卻引起粉絲不滿，對警察大喊「別推他別推他」。（取材自微博）

2021年參加選秀節目「青春有你3」，卻因「倒奶打投」及父母涉毒退賽的藝人余景天，日前現身上海虹橋機場，大量粉絲聚集接機造成現場壅堵，嚴重影響其他正常出行旅客。現場維持秩序的警察催促余景天盡快離開現場，卻被粉絲砲轟，事件延燒數日，官方媒體出聲嚴厲批評「誰給的底氣？」余景天隨即於11日凌晨在微博發文道歉。

來源：youtube

綜合媒體報導，微博上的影片顯示，余景天被粉絲圍在中間寸步難行，維持秩序的警察在一旁大聲詢問：「現在誰來接你？我們從這邊下去，下去你快點讓開。」警察一邊大吼要求余景天快速離開，一邊抓住背部，多次推拉將其拉到電梯口。

據報導，在場粉絲大叫「不要推他！不要打人！」認為警察動手不對，且有粉絲指責警察以對待犯人的方式推拉余景天。

報導指出，余景天的粉絲已經不是第一次造成壅堵。2021年9月在某機場，輔警為維護秩序讓粉絲們趕緊散開，但粉絲卻指著輔警破口大罵，認為輔警耽誤了他們近距離看偶像。由於現場人太多，上海虹橋機場的自動扶梯玻璃甚至被擠碎。

在這次事件發生後，人民網評以「粉絲接機造成壅堵，藝人不能置身事外！」為題發表評論稱，「這粉絲真是護『主』心切，也太不明是非了！警察維持秩序是履職盡責，無論余景天還是粉絲都應全力配合，對警察的勞動不僅不尊重，還叫嚷『別推他』，何其荒唐？追星，無可厚非，但必須守規則。接機造成壅堵已經危及公共秩序，不僅不聽從警察勸告，反而對警察有諸多抱怨，這種損害公共利益的行為應受到譴責。」

評論接著批評余景天的團隊為何不吸取教訓？評論指出，余景天身為公眾人物，且已是成年人，應對自己的行為負責，也有義務提醒粉絲遵守公共秩序。「這種事件屢屢發生，問題出在哪裡？如果不引入懲戒機制，如果沒有約束措施，公共安全何以保障？余景天的粉絲狂悖無禮，誰給的底氣？」

對此，余景天11日凌晨微博發文稱，「對1月4日在虹橋機場發生的壅堵事件，我深感愧疚和自責，也給現場的警察、工作人員和旅客道歉，對不起給大家造成了不必要的麻煩」。

余景天日前現身上海虹橋機場，大量粉絲聚集接機造成現場壅堵，余景天在右上角。(取材...
余景天日前現身上海虹橋機場，大量粉絲聚集接機造成現場壅堵，余景天在右上角。(取材自微博)

警察 機場 微博

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