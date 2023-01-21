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中國元素濃 湖南「土家織錦」登國際時尚舞台

中國新聞組／北京21日電
以土家織錦做成提包。(取材自華聲在線)
以土家織錦做成提包。(取材自華聲在線)

在著名風景旅遊區湖南張家界，有織造「活化石」之稱的土家織錦，已是當地文化名片。土家織錦在2006年入選第一批國家級非物質文化遺產名錄後走向國際市場，不但登上巴黎時尚舞台，還帶著亮麗的中國元素，與高奢品牌競逐訂單。

土家族民眾現場展示土家織錦，推廣非遺文化。(中新社)
土家族民眾現場展示土家織錦，推廣非遺文化。(中新社)

大公報報導，土家織錦，土家語稱作「西蘭卡普」。其中，「西蘭」指鋪蓋，「卡普」是指花，意思就是土花鋪蓋，民間則將土家織錦稱為「打花」。

土家織錦歷史悠久，距今已有三千多年歷史，由於土家族歷來只有語言而沒有文字，土家織錦便成為土家族敘事紀實的重要載體，其流傳地主要集中在湖南湘西和張家界地區。

作為「中國四大名錦」之一，土家族織錦的工藝原始而複雜，在織造上，使用古老的純木質腰式斜織機「通經斷緯、反面挖花」技藝織造，需經過12道工序製作而成。

從蓋織錦被、穿織錦服，到長大後學習編製織錦，結婚陪嫁選織錦，夫妻恩愛伴織錦，祭祀祖先供織錦，親朋好友送織錦，土家人的生活與織錦密不可分。

重慶市黔江區小南海鎮新建村西蘭卡普文創產品展示中心拍攝的西蘭卡普文創產品。西蘭卡...
重慶市黔江區小南海鎮新建村西蘭卡普文創產品展示中心拍攝的西蘭卡普文創產品。西蘭卡普是一種土家織錦，色彩熱烈、構圖精巧、結構嚴謹，紋樣以菱形結構和斜線條為主，講究幾何對稱和反覆連續。(新華社)

2006年6月，以「乖幺妹」為代表品牌的「土家族織錦技藝」被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。「乖幺妹」開發出汽車掛件、手提包、婚禮服飾、風光壁掛等600多種「私人定製」產品，出口到泰國、馬來西亞、南韓、美國等30多個國家和地區。

從2018年起，「乖幺妹」開發的純手工精細織造與前衛時尚設計完美融合的土家織錦服裝和產品，亮相了第二十屆中國紡織品服裝貿易展（巴黎）暨巴黎國際服裝服飾採購展與第四十三屆巴黎TEXWORLD國際紡織面料展，自此便一鳴驚人，受到了各大國際頂級品牌商、時尚雜誌以及專業買家的喜愛。

張家界乖幺妹土家織錦公司副總經理張甜甜表示，「大家對傳統工藝很感興趣，加上土家織錦的中國元素特別凸顯，十分吸睛，主辦方還專門為我們開了專場T台秀，通過國際時尚模特展示土家織錦，引起不小的轟動。」

土家織錦的花紋服飾及提包，登上巴黎時尚展台。(視頻截圖)
土家織錦的花紋服飾及提包，登上巴黎時尚展台。(視頻截圖)

同年，在義大利米蘭舉行的第114屆MIPEL國際箱包展覽會上，張家界土家織錦箱包產品首次和世界300多個頂級知名品牌一同參展。69款極具創意的土家織錦箱包，成為眾多世界高奢採購商和觀眾關注的焦點。義大利、法國等國的多位採購商現場簽下訂單，並意向長期合作。

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