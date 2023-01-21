「梵谷畫」飄香 山東大姐用煎餅玩出新花樣

徐海霞做的「煎餅花」。(取材自紫牛新聞)

日前在第三屆中國國際文化旅遊博覽會上，梵谷的「向日葵」、莫內的「牡丹瓶花」…，誰能想像這些世界名畫竟然是用煎餅做成的。山東大姐精湛的手藝與創意，讓網民大讚「把煎餅做成了我吃不起的樣子」。

揚子晚報紫牛新聞報導，這些煎餅的製作者徐海霞是山東人，今年51歲，網友給她取了個有趣的別稱：煎餅「霞」。

徐海霞家住臨沂市蒙陰縣，原本是一名繡品廠的女工。15年前工廠倒閉，她為了謀生租了一個小店面開始攤煎餅。

蒙陰煎餅在沂蒙山區很有名氣，當初家裡人都不看好，覺得當地煎餅店實在太多，賺不到什麼錢。店剛剛開起來的時候，確實生意不太好。

為了找到了煎餅的另一種可能，徐海霞結合蒙陰縣當地盛產的黃桃、甜菜根、山東產的大櫻桃等水果，逐漸開發出了十餘個煎餅品種。這些五顏六色的煎餅吸引了不少顧客，店裡生意漸漸好起來。

用煎餅做出的名畫「牡丹」。(取材自紫牛新聞) 用煎餅做的「向日葵」。(取材自紫牛新聞)

提到大出風頭的煎餅畫，徐海霞說，梵谷的「向日葵」是最難的。她先根據名畫上有的色塊選擇做幾種顏色的煎餅，再照著名畫上的色塊分布進行拼接，每一朵花都是親手捏的。