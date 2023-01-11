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汶川地震遭截肢 四川鋼腿女孩成省人大代表

中國新聞組／北京11日電
在汶川地震中失去右腿的「鋼腿女孩」牛鈺，成為四川省人大代表。（取材自紅星新聞）
在汶川地震中失去右腿的「鋼腿女孩」牛鈺，成為四川省人大代表。（取材自紅星新聞）

1997年出生、在汶川地震中失去右腿的四川女孩牛鈺，是網友們口中的「鋼腿女孩」和「鋼腿俠」，近日，她成為四川省人大代表。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2008年牛鈺在汶川地震中失去右腿，2018年她勇敢地站在首屆汶川馬拉松跑道上，2021年她踩著「機械鋼腿」亮相上海時裝周T台，2022年她被共青團四川省委授予「四川青年五四獎章」。今年，她有了一個新身分--四川省第14屆人民代表大會代表，也是本屆四川省「兩會」中年齡最小的人大代表之一。

「以前我拍視頻，更多的是給大家精神上的鼓勵。當選人大代表後，我可以實實在在為大家做些事，收集大家的意見，為大家做一些實事。」

11歲那年，牛鈺在北川曲山鎮上小學，2008年汶川特大地震，她在廢墟下被埋了三天三夜。右腿被高位截肢，為保住左腿，她經歷了30多次手術。之後十年，牛鈺每天用海綿外殼裹著假肢，只穿長褲，努力忍受著傷疤與假肢摩擦帶來的痛苦，佯裝灑脫地走在人群中。

2018年汶川地震十周年。「2018年5月12日，剛好是我農曆生日。剛好那一年舉辦了首屆汶川馬拉松，主題為新生。我覺得很契合我自己的心情，於是就參加了這場馬拉松。」

2008年牛鈺在汶川地震中失去右腿，依然笑對生活。（取材自紅星新聞）
2008年牛鈺在汶川地震中失去右腿，依然笑對生活。（取材自紅星新聞）

「我跑得很慢，到了最後幾公里的時候腿都已經沒感覺了，想放棄了。」就在這時，跑道兩邊「突然有一個人用四川話喊了一句『妹妹加油』，然後大家就跟著喊，『汶川加油』、『中國加油』。」從那一刻開始，牛鈺和自己達成了和解。「我覺得只有真正從內心去接納自己，喜歡自己，才會更有力量，有勇氣去面對以後的生活。」

而後，走T台、短視頻編導、攝影師、自媒體平台博主、創辦傳媒公司，牛鈺開始賦予自己越來越多可能性。

正因為自己的經歷，牛鈺能夠接觸到更多殘障人士，也能體會到殘障人士生活的不便。在當選人大代表後，牛鈺將目光放在了這一群體，為殘障人士發聲。

鄉村振興，也是牛鈺重點關注的領域。這也和牛鈺的親身經歷有關，「我來自北川羌族自治縣，是一名羌族人。希望我的家鄉可以乘著鄉村振興的風發展起來，推動少數民族地區、偏遠地區的社會經濟發展。」

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