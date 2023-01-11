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發文「咳到肺出來了」 24歲「原神」最美網紅染疫亡

中國新聞組／北京11日電
24歲「原神」最美網紅依川川，染疫病逝。（取材自微博）
24歲「原神」最美網紅依川川，染疫病逝。（取材自微博）

電玩遊戲「原神」最美網紅依川川，驚傳染疫於2022年12月28日離世，得年24歲，訃告於1月9晚間公開，稱告別儀式已在北京舉行，最終會安葬在廣州。

來源：YouTube

香港01報導，擁有50萬粉絲的依川川，憑甜美長相加上Cosplay造型，活躍各大社群平台。她12月18日曾在微博發文「咳的肺的出來了（意指「咳到肺出來了」）」並加上哭泣表情符號，透露自己染疫好幾天，但是已經退燒，沒想到發文十天後病逝。

有關依川川最後發文「咳的肺的出來了」，當時網友問「川也陽（新冠陽性）了嗎？」她回答「陽了好幾天了，退燒了，就喉嚨痛咳嗽」，網友關心「有止咳藥嗎？」她以哭泣表情回「藥店都關了」，眾多粉絲留言「快去醫院啊」、「盡快出來報個平安啊」。然而她再也沒有發文，直到訃告曝光，網友哭著留言「她走了」、「於事無補了」。

有關死訊延遲將近兩周公開，依川川的帳號代管者「空瞳羽夢」在訃告中說明：「由於很多事情需要處理，延遲了消息的公布，在網絡上造成了諸多不良影響，我謹代表個人和我們的家人致以誠摯的道歉。」

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