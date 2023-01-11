「1隻平凡小豬」捐1.38億行善 被猜是私募公司老闆

中國私募基金「幻方量化」一名化名為「一隻平凡的小豬」的員工，向慈善機構捐贈1.38億人民幣。圖為示意圖。(取材自Photo by Braňo on Unsplash)

疫情 肆虐、民眾荷包縮水之際，知名私募公司「幻方量化」宣布，一名員工以「一隻平凡的小豬」的名義，向慈善機構捐贈1.38億元（人民幣，下同，約2000萬美元），在網路引發熱議。

第一財經報導，幻方量化近日公告稱，2022年度共計向慈善機構捐贈2.2138億元。除此以外，公司員工「一隻平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈1.38億元。以上合計3.5938億元，將支持15家慈善機構的23個公益專案。

幻方量化官微文章截圖。(取材自幻方量化官微)

報導引述幻方量化內部人士表示，這是匿名捐款，也不清楚是誰。

消息發布後，不少網友對「一隻平凡的小豬」的真實身分十分好奇。一名業內人士猜測能一次捐這麼多錢「可能是老闆或者股東」。

新聞晨報官方微博 發文指出，這名慷慨的富豪，起了個很接地氣的化名，這也成為網友們調侃、吐槽的點。有網友說，「1.38億這個數字重新定義了平凡」；也有網友稱，「同樣是小豬，我是土豬，人家是金豬，有些豬豬的富有你難以想像！」

據私募排排網此前報導，幻方量化實際控制人是梁文鋒，他還是浙江九章資產的實控人，坐擁兩大百億級私募公司。

不少業內人士還是對幻方量化如此巨額的捐款感到驚異，「錢從哪裡來」成了大家共同的關注焦點。

據幻方量化內部人士透露，目前幻方量化基金規模在600億元左右。按照業內人士的計算，如果一年管理費在1%至2%之間，年收入大約在6至12億元之間，即使透掉給管道的抽成（一般20%），也是一筆不小的收入。