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到北京巧娘博物館 欣賞景泰藍、花絲鑲嵌…200餘非遺作品

中國新聞組／北京21日電
北京巧娘博物館揭幕，展出200餘件巧娘非遺作品。（圖：本報北京傳真）
北京巧娘博物館揭幕，展出200餘件巧娘非遺作品。（圖：本報北京傳真）

北京巧娘手工藝發展促進會日前舉辦了北京巧娘博物館揭幕儀式，將展出200餘件巧娘非遺作品。中國國家級非遺專案玉田泥塑第四代傳承人王振鋒製作的兩個巨型兔兒爺，也從唐山來到北京，最終落戶巧娘博物館。

北京巧娘博物館上下兩層面積共計300多平方公尺，設有展覽、銷售、培訓、直播等多個區域。目前，博物館展出了來自東城等13個區的巧娘的作品，包含景泰藍、花絲鑲嵌等十多項非遺作品200餘件。

北京巧娘手工藝發展促進會成立於2009年。協會以創業就業為目標，以傳承中華優秀手工文化、推動北京和諧社區建設為追求，推動北京市16區成立了巧娘促進分會，建立「巧娘工作室」349家、專賣店35家，研發基地16個。

有30類、近百件作品入選「北京禮物」。

目前，市區級「北京巧娘」已達1700多人，多名巧娘成為「非物質文化遺產傳承人」，近百名巧娘及作品在中外大賽中獲獎。

北京巧娘手工藝發展促進會會長同時也是北京巧娘博物館館長陳慧華表示，未來北京巧娘手工藝發展促進會將會通過對北京巧娘博物館的深入打造，不斷提升北京巧娘非遺作品的知名度，帶動全市婦女創業就業，靈活就業。

北京 博物館 就業

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