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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

中國新聞組／北京21日電
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

唐裝、旗袍、褂裙一直以國風經典著稱，這些服飾工藝複雜、價格昂貴，甚至就連「上一代人」都只在重要場合才穿。不過，今日的東方美學已推陳出新，結合現代服飾，像中式盤扣、立領等擺上休閒襯衫。「新中式穿搭」成為年輕潮人心頭好。

大公報報導，「我剛剛在淘寶上訂製了于文文同款旗袍，店主說最快也要半個月才趕得出來，因為訂的人實在是太多了！」淺淺自稱「假小子」，她在看綜藝節目「乘風破浪的姐姐」時，被于文文身著旗袍演繹的歌曲「佳人」所驚艷，她從沒想過自己有一天還能穿上裙子，更別說是以嫵媚著稱的旗袍了。

歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

看到淺淺發來的舞台截圖發現，這件衣服與傳統的連體式中式旗袍不同，上衣是一件暗灰色的短袖露臍襯衫，上面繡著暗紅色的花朵，立領搭配鏤空領口，卡著一枚經典的中式盤扣；下半身的絲質半裙沿用了旗袍的高開衩設計，若隱若現地展示著大長腿，顯得古典又時髦。

小紅書上的「新中式」是百萬級別的搜索關鍵詞，許多博主示範漢服、國風穿搭。(取材自...
小紅書上的「新中式」是百萬級別的搜索關鍵詞，許多博主示範漢服、國風穿搭。(取材自小紅書)

「混搭、時髦、好穿。」設計師周翔宇這樣形容「新中式」表達的美學特點，他創立的品牌Xander Zhou以善用盤扣、肚兜、花卉、瓜皮帽等中式元素，被小紅書時尚博主們所追捧。

在他看來，傳統的東方美學給人一種古典雅緻的靜態美，而「新中式」煥新的東方美學，更符合新一代的颯爽動態美。「我家的服裝幾乎不分男女款式，經常會有情侶買了交換著穿，一件衣服能搭出好幾種風格。」

小紅書上的「新中式」是百萬級別的搜索關鍵詞，許多博主示範漢服、國風穿搭。(取材自...
小紅書上的「新中式」是百萬級別的搜索關鍵詞，許多博主示範漢服、國風穿搭。(取材自小紅書)

「混搭」正是潮人們在新中式穿搭中的進階武器。「例如你上半身穿一件修身的旗袍上裝，下半身就可以搭一條寬大的闊腿褲，腰間繫一條繩索型的皮帶過渡，腳下既可以搭細高跟，也可以配鉚釘軍靴，可性感可溫柔可颯可酷。」

周翔宇坦言，恰到好處的「衝突感」是「新中式穿搭」的時髦密碼，它在體現年輕人的國風審美的同時，也符合了潮人們展現自我、表達個性的心態。

打開小紅書，「新中式」一躍成為百萬級別的搜索關鍵詞，「新中式穿搭」也入選了平台發布的「2022年十大生活趨勢」之一。25歲的時尚博主「李老焉er」在小紅書上坐擁26萬粉絲，在她看來，「新中式」體現中國傳統文化的包容性，相關服飾對於穿著者的身材、外貌、年齡甚至性別都沒有特別的限制。

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