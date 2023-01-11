我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

倡1/3存款買房 房產之父遭譏：何不食肉糜 媒體：別忘房住不炒

中國新聞組／北京11日電
孟曉蘇。（視頻截圖）
孟曉蘇。（視頻截圖）

疫情重創中國房地產市場，號稱中國房產之父、中房集團原董事長孟曉蘇提解方，民眾拿三分之一存款買房，中國經濟就能恢復了。網友反譏，「大多數人就算是拿出100%的存款也買不起房」；媒體評論提醒「房住不炒」的底線。輿論發酵後，孟曉蘇回應：不是逼低收入家庭購房。

來源：YouTube

「新黃河」客戶端報導，孟曉蘇在第3屆南方財富峰會受訪表示，2022年中國老百姓存款增加15兆（人民幣，下同），若拿三分之一存款買房與裝修等，中國經濟就能恢復。

知名微博主獸爺反嗆，去年中國商品房銷售額11兆9000億，比前年少了6兆3000億，而「孟總這兩天卻說，把老百姓去年新增存款拿出5兆買房裝修，經濟即可恢復。」

更有網友嘲諷孟曉蘇，「這樣的專家真的夠了，難道他不知道銀行裡80%的存款都是富豪的嗎」、「老百姓哪來的三分之一？跟您說句實話，普通老百姓沒啥錢」、「三分之一連定金都交不起」。

極目銳評也反對孟曉蘇的提議，莫說三分之一，不少家庭都是掏空「6個錢包」，傾其所有拿出來當首付，哪還有三分之二的餘錢？買房這麼輕鬆了？一種給人「何不食肉糜」的觀感。

評論還說，住房和城鄉建設部部長倪虹在接受央視專訪時表示，對於購買第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率該降的都要降下來。對於購買第二套住房的，要合理支持。對於購買三套以上住房的，原則上不支持，就是不給投機炒房者重新入市留有空間。

「就是不給投機炒房者重新入市留有空間」，這句話說的還是「房住不炒」。不論政策如何變化，「房住不炒」就是主線，也是底線，這不能忘了。 

孟曉蘇往昔也曾因不認同官方出手遏止房價攀升而惹議。針對「鼓勵拿三分之一存款買房」所惹出的風波，他11日對中新經緯表示，需要鼓勵有支付能力的居民出錢購房，才能帶動經濟，也能讓低收入群體受益。

他同時稱，不認為逼低收入家庭去購買商品房是正確的，多年來他強調要給低收入家庭、新市民與青年人家庭提供保障房，包括產權型保障房與租賃型保障房，而不是只能去買商品房。為此必須加快完善「住房雙軌制」，政府要履行提供保障房責任，央企國企要盡快回歸保障軌。

低收入 疫情 房地產

上一則

南韓辱中客? 「掛黃牌像犯人」 環時：歧視舉動不能慣著

延伸閱讀

理財百科／4個方法 助你節稅有道

理財百科／4個方法 助你節稅有道
加密幣利空頻傳 幣圈困境雪上霜

加密幣利空頻傳 幣圈困境雪上霜
資金流出、裁員、訴訟 加密貨幣業在2023邁向崎嶇路

資金流出、裁員、訴訟 加密貨幣業在2023邁向崎嶇路
美金融監管機關首度針對加密貨幣發布聯合聲明 警告相關風險

美金融監管機關首度針對加密貨幣發布聯合聲明 警告相關風險

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎