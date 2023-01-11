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消失兩年 前首富李河君被警方帶走 疑涉錦州銀行案

中國新聞組／北京11日電
漢能薄膜發電主席李河君。（新華社）
漢能薄膜發電主席李河君。（新華社）

銷聲匿跡2年多的前中國首富、原漢能控股集團創始人李河君，去年12月下旬被遼寧省錦州市公安局帶走，直至今年1月10日仍未獲釋。有前員工表示，可能與錦州銀行有關。

2015年李河君以1600億元（人民幣，下同）的身家，超越阿里巴巴創辦人馬雲、大連萬達集團創始人暨董事長王健林，而成為「2015年胡潤全球富豪榜」的中國首富。

綜合媒體報導，李河君去年12月17日被警方帶走，直至今年1月10日仍未獲釋。前員工透露，李河君被帶走是協助調查，可能與錦州銀行有關。另有前員工確認李河君被帶走，但不清楚原因。

報導指出，漢能系是由原全國政協委員田偉介紹給錦州銀行，田偉個人也向漢能借款數億元，迄今成了爛帳。

2015年12月7日錦州銀行在香港上市，當時股票初次上市所發行的公開說明書披露，這家銀行向漢能貸款近百億元。

漢能系的崩盤始於2019年，當年4月錦州銀行浮現危機，漢能資金鏈旋即瓦解。

報導指出，漢能官網曾公告，李河君1967年8月出生於中國廣東省河源市。1989年他向自己大學老師借款5萬元創立漢能集團。

2002至2011年李河君帶領團隊耗資逾200億元，闢建總裝機300萬千瓦的金安橋水力發電站。2010年漢能將業務版圖拓展至太陽光電系統，並選擇業內並不主流的薄膜太陽能技術。

不過，漢能薄膜發電集團因涉嫌市場操縱被香港證監會查處，股價重挫近47%，李河君從首富寶座跌落。2015年7月港交所遵照香港證監會指示，停止漢能薄膜發電股份買賣。

李河君與各地政府合作建設生產基地，採用「三三制」原則，由地方政府、銀行和漢能各出1/3，但漢能在各地興建的生產基地絕大多數都沒下文，地方政府、銀行的資金付諸流水，並與地方政府、銀行爆發為數可觀的資金糾紛。

2019年5月以來，漢能被曝拖欠員工工資，曾高達1億7000萬元。

香港 公安 貸款

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