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冤獄29年 河南農民譚修義提出1749萬國賠 比張玉環關更久

中國新聞組／北京11日電
出獄後的譚修義。（ 取材自紅星新聞）
出獄後的譚修義。（ 取材自紅星新聞）

被控殺害一家三口「河南譚修義案」，譚修義在服刑29年後改判無罪，近日提出1749萬元（人民幣，下同）國家賠償，同時想去外地休養但身分證尚未辦好。

來源：YouTube

紅星新聞報導，譚修義10日委託兩位代理律師向河南省最高人民法院遞交了國家賠償申請書，申請國家賠償1749餘萬，其中人身自由賠償金437餘萬，精神損害撫慰金1311餘萬。河南省高院已受理此案。

現年68歲的譚修義是河南省周口市商水縣農民，曾被控強姦滅口殺害鄰居一家3人獲刑死緩，在服刑29年後，近日河南高院改判譚修義無罪，他從1993年7月17日被刑拘至今年10月20日刑滿釋放，總共10744天，譚修義失去自由超過29年，超過了此前服刑26年後再審改判無罪的張玉環，成為中國國內已知被羈押時間最長的蒙冤者。

受託的委律師李遜表示，譚修義現在住在女兒家。原本他們計畫去外地調養，但是因為譚修義身分證一直沒有辦理好，所以無法遠行。

李遜說，譚修義除了申請國家賠償，同時請求原河南辦案機關主管負責人向譚修義當面賠禮道歉、恢復名譽。

李遜稱，該案導致譚修義及其家人的精神受到重創，導致譚修義的母親及兒子先後離世，家庭破碎，造成了不可挽回的後果。他說，譚修義的母親在譚修義被拘留後整日以淚洗面，最終未等到譚修義接受審判就含冤而終；案發時，譚修義的三個兒女分別為17歲、14歲和11歲，她們也因本案而輟學，早早嫁人。

譚修義的小兒子原本品學語兼優，譚修義出事後就開始在學校被人指指點點，遭受各種言語及肢體暴力，因為長期的壓力及迫害逐漸精神失常，最終早早悲慘離世。

譚修義的妻子本就體弱多病，案發後獨自拉扯三個孩子，一邊支撐著破碎的家庭，一邊四處奔走、支持申訴，等待著譚修義洗冤歸來。

「就這樣一年、五年、十五年、二十五年......母親不在了，兒子不在了，譚修義也從壯年走到了老年，浪費了這僅有一次的寶貴生命中本應最精彩、最和美的時光。」

李遜稱，無罪獲釋後，譚修義現在老家自我治療。「獲得國家賠償後，他準備和我出去好好散散心，我之前答應他去三亞轉轉。」

河南 高院

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