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緬甸未開放公路口岸 封鎖千日的瑞麗人貨仍不通

中國新聞組／北京11日電
時隔1000多天後，雲南瑞麗口岸重新開放，但中緬邊境貿易熱度未如預期通暢。（取材自澎湃新聞）
時隔1000多天後，雲南瑞麗口岸重新開放，但中緬邊境貿易熱度未如預期通暢。（取材自澎湃新聞）

中國8日起取消入境隔離，各邊境口岸恢復通關，但公路口岸的人員進出有限。封鎖超過1000天的雲南瑞麗更是人、貨兩不通，鄰近的緬甸方面並沒有打開口岸。

來源：YouTube

財新網報導，瑞麗口岸8日宣布全面恢復通關，國門通道、中緬街通道和貨場通道均已打開。但據當地居民反映，緬甸方面並未打開與瑞麗接壤的木姐口岸，因此瑞麗口岸實質上無法通行。

瑞麗在疫情中全面封鎖近3年，姐告邊境貿易區在疫情爆發前是中緬最繁忙、最便捷的貿易口岸，疫情後當地外貿活動基本停滯。2020年3月31日，瑞麗口岸因疫情防控暫停出入境人員和貨物的驗放業務，距離今年1月8日已過1012天。

澎湃新聞報導，如今的瑞麗沿街商戶基本拉下捲簾門，門上鏽跡清晰可見，不少封條上的膠帶已經發黃脫膠；一些主要道路的紅綠燈甚至沒開燈。一間仍開著的雜貨店裡，很多食品、飲料都在反覆封控中熬到了過期。

財新網指出，1月2日瑞麗外事辦曾向緬甸木姐貿易處發函通知8日瑞麗口岸通關安排，緬方未積極回應函件。

報導說，中方提出每輛入境貨車僅限1名司機，可直達瑞麗；進出邊境需提供48小時核酸陰性證明；人員進入中國境內先進行體溫檢測，對可疑病患進行免費核酸檢測，陽性者需進入指定地點自費隔離治療。

緬甸方面對中緬完全通關曾提出要求：若口岸開放，進入緬甸須持有14天內疫苗注射完成合法證書、48小時內快篩陰性證明，陽性者須自費隔離，並於第一天進行快篩，第5天PCR檢測。

除了瑞麗，其他陸地口岸也並未出現熱鬧景象。財新網指出，目前公路口岸雖已宣布通關，但人員、貨物都只是有限度的復甦，尚未恢復到疫情前的正常水準。

新疆霍爾果斯是中國與哈薩克等中亞5國人員、貨物來往的重要口岸。在8日之前，中哈雙方貨運車輛需駛入規定的「換掛區」，完成貨物換掛後各自返回。8日後則採直通模式，雙方人員都可以進出，但需進行健康申報。

物流行業人士均判斷，公路口岸通關後不會立即恢復如常，各口岸還需一段時間處理疫情期間積壓的貨物，大約春節之後公路口岸的擁堵會緩解。

疫情 緬甸 邊境

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