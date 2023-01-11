不滿兒媳打孫子 安徽男竟遞菜刀給7歲娃「你不砍我砍」

男子兒子及時趕到，從男子手上奪下菜刀。(取材自大風新聞)

網路上近日瘋傳一段影片，一名男子因為不滿兒媳管教孫子，竟遞菜刀給孫子，讓孫子砍媽媽；視頻拍攝者就是孩子的媽媽，事發後，她表示公公並未向她道歉，因她和老公感情很好，春節後他們打算搬出去住。

男子一手拿著菜刀，一手拉著孫子往外走。(取材自大風新聞)

華商報報導，這段影片約10秒，一位50多歲的黑衣男子顯得很生氣，一手拿著菜刀，一手拉著一個小男孩走出家門，嘴裡大喊著：「來來來，你拿刀砍，你不砍我砍。」說話期間，黑衣男子直將菜刀往小男孩手裡塞，小男孩嚇得連忙躲閃。

男子往孫子手裡遞菜刀，孫子嚇得不敢接。(取材自大風新聞)

黑衣男子旁邊一名穿紅色上衣的年輕男子緊緊拉住黑衣男子，同時伸手要奪黑衣男子手裡的菜刀。這時，門外另一男子快步走上前，一邊奪刀一邊說：「你弄啥？拿刀幹嘛？放下刀。」同時，不遠處傳來一名女子的聲音：「讓他砍」。

知情人稱，影片中的黑衣男子是小男孩的爺爺，紅衣男子是鄰居，後來奪刀的是孩子的爸爸，說話的女子是孩子的媽媽劉女士。事件起因為小男孩未做好作業，挨了媽媽的打，爺爺看不過去，先和兒媳發生衝突，後面又持刀讓孫子砍媽媽；劉女士還說，公公持刀前曾將自己摔倒在地。

據報導，劉女士說他們是安徽亳州人，她兒子今年7歲，上小學一年級。劉女士和公公婆婆住得很近，走路幾分鐘就到了，她說公公平時很疼孫子，「孩子經常晚上去爺爺奶奶家吃飯。事發當晚，公公剛到我家接孩子」。

劉女士當時正給兒子輔導數學作業，教了很多遍，兒子都不會，她有點生氣，動手打了兒子幾下，公公看到這一幕，氣得直接抓著劉女士摔地上。劉女士回憶，她被公公摔倒後，公公一邊看著她，一邊罵她。後來她老公正好回來了，她就坐地上哭著說要給娘家人打電話，公公聽到更生氣了，脫掉外套又罵起來。「我老公看拉不住，就跑我家前面準備喊他堂弟一起過來。後面鄰居就過來勸架，我和公公爭吵的過程中，公公還要上來伸手打我，被鄰居攔下了。」隨後就發生了影片中的事情。

劉女士說，她和老公感情很好，事發當天，孩子也被嚇到，「他看我哭成那樣也很心疼，但他也拿他爸沒辦法，我們打算過了年就搬走。」劉女士稱，她平時和公公婆婆的關係一般。之前因為瑣事，和公公發生過爭執。

影片在網路上流傳，掀起許多網友討論，有人說「像這種跟兒媳大吵一架還讓孫子拿刀砍媽媽，他是早就想砍這個兒媳了嗎？還有王法嗎？」還有人鼓勵他們趕快搬出去，「最好分開住，對孩子影響很不好，長時間下去孩子的心理上會有影響的」「趕緊走，別把小朋友教壞了，長大怎麼得了」。