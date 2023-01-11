鼓勵教師捐血 大連中學發公告：評鑑可優先考慮

遼寧省大連市普蘭店區某中學發了一則號召教師捐血的通知，裡面提到「捐血者在學校評職、評優、評先中同等條件予以優先考慮」。(取材自紅星新聞)

為緩解血液庫存量不足的問題，中國多地發出捐血呼籲，不少城市還組織起流動捐血站點、捐血車進入街道社區等，但有網友爆料，遼寧省大連市普蘭店區某中學卻將自願捐血與評優評先掛鉤，引發輿論關注。

紅星新聞報導，該名知情網友稱，普蘭店區某中學發了一則號召教師捐血的通知，裡面提到「捐血者在學校評職、評優、評先中同等條件予以優先考慮」，還曬出校方發送給各教研組長的截圖，當中除捐血範圍、人群範圍、捐血時間和地點外，還特別標明「有關要求」，即捐血者在學校評職、評優、評先中同等條件予以優先考慮。

但在大連市普蘭店區防控指揮部發的《關於在全區機關企事業單位開展無償捐血的通知》裡，並未看到有對捐血者額外補償的內容。

該消息傳出立即引發網友熱議，有匿名教師坦言，捐血是自願行為，政府部門可以表彰無償捐血的志願者和積極分子，但不宜將這作為一項指標納入對教師的考核；「如果一名教師在教學的各方面都很優異，卻因身體情況不適合捐血，是不是就無法在評職、評優、評先中獲得資格？」也有網友表示，如果有教師雇人替自己捐血，那麼評獎制度如何查證？

據報導，普蘭店區教育局 相關工作人員表示，由於當地血庫嚴重不足，且普蘭店採取「自採自供」的捐血政策，教育局向各學校發布捐血通知一事屬實，但網傳的獎勵機制為學校自主決定，教育局僅作倡導。

普蘭店區涉事中學負責人則回應，網傳的消息中提到「優先考慮」，僅為該學校評職、評優、評先中同等條件下的一項參考，校方發布此消息本意為對自願捐血的教師進行鼓勵與關懷，以此達到呼籲教師參與捐血的目的。但在受到多方質疑後，校方已將該公告收回，完全按照無償捐血的文件要求。