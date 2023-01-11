快遞啟動春節模式 順豐、菜鳥豪擲數億元補貼留崗

多個主流快遞公司已相繼宣布2023年繼續春節不打烊。（取材自南方都市報）

今年前五天，全國快遞業務量達到了18.9億件，支撐實物商品網絡零售額超過了1600億元人民幣(約236億美元)。春節假期將至，快遞將隨之進入「春節模式」，順豐、菜鳥也豪擲數億元補貼春節留人。

南方都市報報導，「經過前一階段的不斷努力，我們看到，全國快遞員上崗率，到昨天（1月5日）我們統計的情況來看，已經達到94.9%，積壓件的數量較前期大幅削減，快遞服務已有效恢復。」國家郵政 局副局長陳凱9日舉行的國新辦發布會上透露，今年以來，前五天，全國快遞業務量日均數據已達到3.7億件，與去年同期相比增長16.7%。商流和快遞物流的協同發揮很好的穩消費的作用。

快遞將進入「春節模式」。（取材自南方都市報）

為保證春節期間快遞的暢通，順豐、菜鳥也豪擲數億元補貼春節留人；「多家快遞公司春節高薪留人」的新聞9日衝上微博熱搜，據稱快遞分揀員300元人民幣(約44美元)/天，物流裝卸工500元/天，小件快遞350元/日，日結，最高日薪甚至比肩雙十一。

按照過往經驗，在全年之中，春節假期是快遞業務的淡季。主要因為大量人員返鄉過年、外出旅遊，群眾對快遞服務的需求會顯著下降。

國家郵政局數據顯示，2021年、2022年春節假期7天平均單日業務量相當於全年平均單日業務量的15%左右。但陳凱指出，當前正處在疫情 防控優化階段的關鍵期，群眾對藥品、防疫物資、基本生活物資的寄遞需求還是十分迫切。

此前，多個主流快遞公司已相繼宣布2023 年繼續「春節不打烊」。京東物流稱，2023年春節期間，全國366個城市、約1700個區縣的消費者，在除夕、大年初一也可以正常下單收貨。

今年，快遞「春節不打烊」的服務落地全國300多個城市。例如，淘寶天貓稱「春節不打烊」將覆蓋全國超300城，菜鳥作為物流合作夥伴之一，將與「三通一達」、順豐等快遞公司一同保障春節物流運營。中通、韻達均表示，1月19日（臘月二十八）/ 1月20日（臘月二十九）~1月25日（正月初四）提供「春節無休服務」，其餘日期提供常態快遞服務。全國除偏遠區域外，均正常提供攬派服務，服務覆蓋超過全國300個主要城市。

在京東物流廣州南崗營業部，廣州本地快遞員只占10%，其他快遞員老家都在外地。京東物流廣州南崗營業部站長王金雙說，春節期間，50人的站點有半數都會留守崗位，其中有尚未結婚的、也有全家都搬來廣州過年的快遞員，公司會給予加班費、補貼和節後調休等福利。