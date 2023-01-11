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「南通媽媽」18年前捐髓 救下的男孩長大結婚了

中國新聞組／北京11日電
2006年，小劉見到閭媽媽時流下了感激的淚水。（取材自紫牛新聞）
2006年，小劉見到閭媽媽時流下了感激的淚水。（取材自紫牛新聞）

18年前，一位「南通媽媽」捐獻造血幹細胞救了安徽12歲白血病男孩小劉的生命，今年1月7日是小劉結婚的大喜日子，他的「南通媽媽」閭薊敏無法到現場參加婚禮，便通過視頻送上祝福。

紫牛新聞報導，「沒有辦法用言語表達我此刻激動的心情，我希望你們彼此珍惜，珍惜來之不易的健康，珍惜來之不易的幸福，更希望你們執子之手，與子偕老……」1月7日，一段尋常而又特殊的婚禮祝福視頻感動網友。

18年前，閭薊敏捐獻造血幹細胞，救了小劉的生命。2006年，這對素未謀面的「母子」在南京見面。此後，他們成為一家人。閭薊敏多次到安徽看望小劉，每年資助他學費。小劉婚禮的當天，由於閭薊敏是高三班主任，沒有辦法到現場參加婚禮，便通過視頻送上了溫馨祝福。

小劉發信息告訴閭薊敏自己結婚的喜訊。（取材自紫牛新聞）
小劉發信息告訴閭薊敏自己結婚的喜訊。（取材自紫牛新聞）

新郎是安徽六安小伙子小劉，他和新婚妻子望著手機屏幕中的閭薊敏不停地喊「媽媽」。他們一起回憶著過往的故事，說到動情之處都流下了眼淚。

2003年4月，就讀五年級的小劉被查出罹患白血病，一次又一次的造血幹細胞配型失敗，正當一家人絕望之際，2005年6月29日，中國造血幹細胞捐獻者資料庫江蘇分庫傳來一個好消息，31歲的南通市第二中學老師閭薊敏，與小劉的造血幹細胞配對成功。

閭薊敏對於能夠和小劉配對成功，感到意外又開心。2005年9月5日，閭薊敏在江蘇人民醫院進行造血幹細胞採集，從她身上採集的110毫升新鮮的造血幹細胞輸到小劉的身體裡。

2006年11月20日，江蘇紅十字會成立50周年，省紅會牽線搭橋，這對素未謀面的「母子」終於在南京見面。閭薊敏至今清晰地記得當天場景，小劉跑著撲向她，緊緊擁抱、滿面淚水、深情喊她「媽媽」。

聽到這一聲「媽媽」，閭薊敏感覺自己多了一個血脈相連的兒子。見到日夜思念的救命恩人，小劉發現閭薊敏媽媽比想像中更和藹可親，「我當時13歲，個子只到她的肩膀，靠在她的肩膀上，感覺就像靠在媽媽肩膀上一樣。」

此後，他們就成了一家人。閭薊敏看到小劉家裡經濟條件不是很好，就每年資助他學費。小劉每年都會給閭薊敏寄成績報告單，看到成績單上老師的評語，閭薊敏很驕傲，「小劉這孩子非常努力！」

2018年夏天，小劉大學畢業，還自主創業有了一些積蓄。他邀閭薊敏一家到六安老家過年，還特地買了一條紅色圍巾當新年禮物，「這條圍巾可能不值多少錢，但是我的一份心意，我要讓閭媽媽感到溫暖。」

這次沒能去婚禮現場，閭薊敏感到很遺憾。因為她是高三語文老師，還是班主任，她的學生們都還沒放假，所以她也抽不開身。沒見到閭媽媽，小劉有些失落，由於妻子還沒有見過閭媽媽，便想在婚禮現場介紹一下，因此給閭媽媽撥了視頻電話。

年關將至，他本想邀請閭媽媽一家去六安過年，但因為閭媽媽的時間錯不開，他便決定和妻子一起到南通給閭媽媽拜年，還準備了六安老家的特產。

得知小劉要來的消息後，閭薊敏很開心，「這些年來，身邊的同事和朋友都說我很偉大，但我不敢當，我覺得在有限的生命中有一次機會可以救一個孩子，可以和他延續這樣一份母子情緣，很知足，很幸運，很幸福。」

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