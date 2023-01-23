高寒地區試植水稻 袁隆平之子接棒添塞外好糧

袁定陽。（取材自大眾網／視覺中國圖）

2022年在內蒙古興安盟，這座四年前由「中國水稻之父」袁隆平 選定的高寒地區水稻實驗基地實驗田裡，水稻畝產再創新高，且「袁夢」高產粳稻大米的兩個新品系在通過內蒙古自治區品種審定後，將大面積示範推廣。袁隆平之子、湖南雜交水稻研究中心副主任袁定陽在父親離世後第三次來內蒙古，他立下志願，「父親用一生研究雜交水稻，我會繼續為他圓夢」。

中國新聞網報導，2018年，興安盟袁隆平水稻院士專家工作站成立，開展優質高效北方寒地水稻、耐鹽鹼水稻、旱作水稻新品種選育及栽培技術模式等多項研究。「位於中國北疆、有100多年水稻種植史的興安盟，擁有優良的土壤、水源、氣候，是寒地黃金水稻積溫帶」，袁定陽說，這是父親當初決定在這片土地上試驗種植高寒地區水稻的重要原因。

圖為袁定陽查看草原稻米生長情況。（取財自中新網）

從3萬份到1.6萬份的樣本優選，從零基礎到13個表型穩定的高世代水稻新品系的培育、面世和推廣，「為內蒙古草原培育出獨具優勢的水稻好種子、為中國飯碗添塞外好糧，是父親的心願」，袁定陽說。

2020年年初，袁隆平在海南三亞推出「袁夢計畫」——在鹽鹼地上種水稻，通過培育耐鹽鹼種子和土壤改良等技術，成功地將這裡變成了千畝良田，在全國具示範意義。

袁隆平逝世後，袁定陽啟動「袁夢計畫」2.0版，亦即「十四五」期間在興安盟的鹽鹼地上種植耐鹽鹼水稻20萬畝。2022年，「袁夢計畫」升級到3.0版。袁定陽介紹，繼續加快耐鹽鹼水稻配套高產高效栽培技術的研發。