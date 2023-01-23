我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

高寒地區試植水稻 袁隆平之子接棒添塞外好糧

中國新聞組／北京23日電
袁定陽。（取材自大眾網／視覺中國圖）
袁定陽。（取材自大眾網／視覺中國圖）

2022年在內蒙古興安盟，這座四年前由「中國水稻之父」袁隆平選定的高寒地區水稻實驗基地實驗田裡，水稻畝產再創新高，且「袁夢」高產粳稻大米的兩個新品系在通過內蒙古自治區品種審定後，將大面積示範推廣。袁隆平之子、湖南雜交水稻研究中心副主任袁定陽在父親離世後第三次來內蒙古，他立下志願，「父親用一生研究雜交水稻，我會繼續為他圓夢」。

中國新聞網報導，2018年，興安盟袁隆平水稻院士專家工作站成立，開展優質高效北方寒地水稻、耐鹽鹼水稻、旱作水稻新品種選育及栽培技術模式等多項研究。「位於中國北疆、有100多年水稻種植史的興安盟，擁有優良的土壤、水源、氣候，是寒地黃金水稻積溫帶」，袁定陽說，這是父親當初決定在這片土地上試驗種植高寒地區水稻的重要原因。

圖為袁定陽查看草原稻米生長情況。（取財自中新網）
圖為袁定陽查看草原稻米生長情況。（取財自中新網）

從3萬份到1.6萬份的樣本優選，從零基礎到13個表型穩定的高世代水稻新品系的培育、面世和推廣，「為內蒙古草原培育出獨具優勢的水稻好種子、為中國飯碗添塞外好糧，是父親的心願」，袁定陽說。

2020年年初，袁隆平在海南三亞推出「袁夢計畫」——在鹽鹼地上種水稻，通過培育耐鹽鹼種子和土壤改良等技術，成功地將這裡變成了千畝良田，在全國具示範意義。

袁隆平逝世後，袁定陽啟動「袁夢計畫」2.0版，亦即「十四五」期間在興安盟的鹽鹼地上種植耐鹽鹼水稻20萬畝。2022年，「袁夢計畫」升級到3.0版。袁定陽介紹，繼續加快耐鹽鹼水稻配套高產高效栽培技術的研發。

袁隆平

上一則

春節返鄉苦…中國電動車主排隊2小時、充電1小時

下一則

南京醫院設畫室 精神病患變畫家 用畫畫治癒自己

延伸閱讀

仇恨犯罪未熄 曼哈頓檢方積案創新高

仇恨犯罪未熄 曼哈頓檢方積案創新高
辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

辦公樓改建住宅 法拉盛上榜
英國禁一次性塑膠餐具 年減50億件垃圾

英國禁一次性塑膠餐具 年減50億件垃圾
暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村

暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門