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「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

無人機耕種面積 中國穩居世界第一

中國新聞組／北京23日電
大疆植保無人機在田間執行護田作業。（取材自人民網）
大疆植保無人機在田間執行護田作業。（取材自人民網）

中國農糧產量再創新高，除農民的辛苦耕種，機械化器具的助力也功不可沒。據報導，中國農作物耕種收綜合機械化率已超過72%，有4000多種國產農業機械裝備馳騁在高原、極寒、平原和南方丘陵山區等不同區域田野裡，搭載大數據、雲計算、北斗導航等現代化信息技術的智慧農機，使中國農用無人機裝備總量、作業面積穩居世界第一。

大公報報導，過去十年間，中國累計培育出950個主導品種，這些自主研發的種子，將丘陵山地、寒旱土地、鹽鹼地的增產潛力充分挖掘出來，良種對增產的貢獻率超過45%。除了科技的幫助，針對疫情多點散發、起伏不定的情況，今年國家把化肥、農藥等重要農資都納入了生活物資保障範圍，點對點保供。

人民日報報導，在全國最大的玉米制種基地甘肅省張掖市，由於使用了衛星導航精量播種、智能水肥一體化等先進技術，當地110萬畝玉米種子平均畝產量增加5%左右。

智慧農業讓生產不再「靠天吃飯」，其中，中國的無人機耕種技術冠於全球。「以前農民採用傳統方式植保，一人一天僅能作業3畝至5畝，難以趕上農時。」江西省上饒市廣豐區果業管理辦公室副主任徐衛豐表示，通過參觀學習，廣豐區發現無人機應用符合現代化農業需求，於2022年5月購入兩架極飛農業無人機。如今，一人一機一天可作業200畝至300畝。

疫情 甘肅

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