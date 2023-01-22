航拍杭州0-9「數字建築」小伙大開上帝視角

周佳偉拍的杭州建築航拍照。（取材自北京青年報）

一名杭州小伙日前以無人機拍攝杭州建築的一組照片引發關注，這組照片中的建築從空中俯瞰外形輪廓酷似數字0到9。濱江體育館是「0」，紫金文苑是「1」…，透過建築頂面的魅力，不少網友驚嘆，原來在「上帝視角」下，這些杭州建築這麼美。

北京 青年報報導，這組照片的拍攝者是一名1993年出生的小伙周佳偉，他是土生土長的杭州人，也是一名建築設計師，看過別人航拍數字建築受到啟發後，他用了一個多月時間拍出這組杭州0-9的數字建築。

周佳偉拍的杭州建築航拍照。（取材自北京青年報）

這組照片中，濱江體育館是0，紫金文苑是1，杭州採荷第三小學教育 集團筧正校區是2，浙江大學玉泉校區學生宿舍2棟是3，濱江區浙大教育血壓 附屬學校是4，浙江大學紫金港校區西區留學生公寓是5，浙江音樂學院是6。

周佳偉拍的杭州建築航拍照。（取材自北京青年報）

為什麼會拍攝這樣一組建築航拍圖，周佳偉表示，一方面是因為自己對無人機航拍感興趣，另一方面也想以不一樣的視角表現杭州的美，「不一樣的視角看到不一樣的畫面，在地面上大家是察覺不到這樣的形狀存在的」。

周佳偉說明，最初的途徑是透過地圖軟件尋找這些建築，把建築物放大到能夠看清基本輪廓的程度。為了提高效率，周佳偉會按區域去尋找這些建築物。找完一個區域後，就把那個區域做一個標記。每個數字他基本上前期都會找兩到三個比較像的建築物做好標記，哪一塊區域標記的建築物多了，就會去這塊區域進行實地考察，這樣既節省時間還避免走重複的路。

周佳偉拍的杭州建築航拍照。（取材自北京青年報）

不一樣的數字有不一樣的魅力，周佳偉稱，十個數字中最難找到的數字是2和4，因為2和4的形狀比較曲折，在建築設計的角度上比較少見。而0、1、3這樣的數字形狀比較規整，所以比較常見。大部分學校的宿舍樓和教學樓航拍的造型都比較像3這個數字。他最喜歡的建築造型是數字6，「浙江音樂學院建築可能以音符為靈感，整體看上去比較飄逸，很靈動」。