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老北京舊胡同變美麗院落 居民：改造後…顏值還挺高

中國新聞組／北京22日電
東城區東四北大街400號院前的違建拆除，改造成了口袋公園。（圖：東城區城管委提供）
東城區東四北大街400號院前的違建拆除，改造成了口袋公園。（圖：東城區城管委提供）

馬樹華住在北京東四地區已經42年，去年8月，東四九條47號院成為東城區第二批「美麗院落」試點之一，告別了停滿車輛的胡同與雜亂無章的街面，「修舊如舊」讓東四南、北大街恢復古都風貌。每天飯後，馬樹華都會出門遛彎兒，她開心的說：「住了幾十年的院子，沒想到一改造，顏值還挺高。」

新京報報導，馬樹華居住的東四地區，可以說是北京城極具代表性的地理坐標。歷史給這座城市沉澱的人文底蘊，就深藏在老街胡同的門簷舊牆老槐蔭中。

東四九條47號院分前院和後院，在老北京胡同裡的傳統居住合院，這種有寬敞院落的少見。

改造前，東四九條47號院內的地面被香椿樹樹根頂得破碎不堪。（圖：東城區城管委提供...
改造前，東四九條47號院內的地面被香椿樹樹根頂得破碎不堪。（圖：東城區城管委提供）

30多年老椿樹 拱翻地磚

1980年，馬樹華結婚就搬到了47號院。9年後，她在院裡種下香椿樹。生長了30多年的老椿樹，樹幹粗得一人抱不過來，四通八達的樹根也深入到房基下面，不僅把原先地面上的磚都拱翻起來，導致人無處下腳，甚至還堵了下水道。

「樹根拱得院裡地面比屋內地面都高，一下雨屋裡就進水。」馬樹華說，院裡住的老人多，一到晚上基本都不敢出門，因為這裡路面不平、又黑，都怕摔著。聽說院子要改造時，大家討論最多的就是地面整修。

東四街道「美麗院落」改造項目啟動後，馬樹華不僅是見證者，身為居民代表的她，還多次受邀參加意見徵集會，成為項目的參與者。

報導指出，為了讓居民們對改造後的院落更加放心，東四街道聘請專業設計單位對院落地下管線等項目進行全面測繪。街道與設計師團隊多次溝通協調設計方案，從安全性、實用性、耐久性三個維度出發，對院落景觀、建築、使用方面的設計提出合理建議，最終確定了採用仿古青磚、石材、鵝卵石等多種耐磨、防風化的鋪裝材料。

東四北大街改造後的公交車站，馬樹華展示改造前公交車站圖片。（取材自新京報）
東四北大街改造後的公交車站，馬樹華展示改造前公交車站圖片。（取材自新京報）

團隊同時還與產權單位合力解決院內問題，產權單位報批相關手續並伐除影響周邊居民房屋安全的險樹，設計單位對遺留樹根周邊做了混凝土加固，並對樹根拱起位置做階梯式處理，徹底消除了房屋安全隱患。

東四九條47號院改造後的一處院落景觀。（取材自新京報）
東四九條47號院改造後的一處院落景觀。（取材自新京報）

大樹小景 小院恢復風貌

改造完成後的院落，重新平整鋪裝了院內道路，還增加了太陽能燈照明、綠化，讓小院既有大樹，又有小景，老北京胡同風格再現。

東城區東四九條胡同里的居民休息區。（取材自新京報）
東城區東四九條胡同里的居民休息區。（取材自新京報）

東城區城管委相關負責人介紹，此次在東四南、北大街修繕中，共使用了86萬塊老磚、18.2萬塊舊瓦，讓整個街區恢復古都風貌。

北京

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