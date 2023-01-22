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吉林農民搖身一變星空導遊 帶你賞「星」悅目

中國新聞組／北京22日電
遊客在觀星。（取材自中新網）
遊客在觀星。（取材自中新網）

你聽過「星空導遊」嗎？吉林省長白山延脈的樺甸市名峰生態度假村紫微星天文館觀星台，憑藉著海拔高、光污染少、得天獨厚的賞月地形和先進的觀星設備，受到各地遊客的青睞。從小酷愛星空的農民邱海濤搖身一變成為星空導遊，在農閒時為遊客提供觀星指導服務、科普天文常識。

大公報報導，每當聊起星空，邱海濤總是滔滔不絕。談及「星空導遊」這個稱呼，邱海濤笑言：「其實我只是一個普通的農民，只不過從小就有著星空夢，在我看來，看星星是一種享受。」

2016年退伍後，邱海濤回到家鄉務農，但他並沒有放棄自己對星空的熱愛。正巧去年樺甸當地新建了一座民間天文台，農民邱海濤乘勢「轉型」成為星空導遊，在農閒時為遊客科普天文常識。

邱海濤正在為遊客講解。（視頻截圖）
邱海濤正在為遊客講解。（視頻截圖）

邱海濤表示，「這裡光污染小，空氣純淨，常常能看到滿天繁星，引來了不少像我一樣的星空愛好者前來參觀打卡。而度假村也看到了這個商機，決定在這建設天文館和觀星台。」

在這期間，邱海濤也沒停下「深造」的腳步，「之前對星空的了解只浮於表面，距離達到專業水準還遠遠不夠。」於是他瘋狂補習星空知識，向專業人士虛心請教，查閱大量關於天文的文章書籍，準確掌握夜空中重要天體的位置和運動規律，並且詳細了解它們的特性以及相關故事。「這期間還是很辛苦的，因為自己文化程度不高，了解這些很吃力，好在堅持了下來。」邱海濤坦言。

遊客體驗太空服。（取材自中新網）
遊客體驗太空服。（取材自中新網）

「國慶期間，紫微星天文館觀星台『賞月』訂單格外火爆，我們觀星台也入選吉林十大觀星好去處推薦。」邱海濤表示，「國慶前夕的一次『木星衝日』現象吸引了大批天文愛好者來此，這期間平均每天能接待800名遊客，訂單量比中秋賞月的時候還要多呢。」

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