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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

上海搶救電影院 每張票官方補貼人民幣20元

記者林則宏／即時報導
防疫解封後，觀眾終於重回電影院。圖為元旦當天北京西單商圈的首都電影院電影開播前進場情況。(新華社)
防疫解封後，觀眾終於重回電影院。圖為元旦當天北京西單商圈的首都電影院電影開播前進場情況。(新華社)

「動態清零」重創去年中國的電影產業。上海新民晚報報導，為吸引觀眾重回戲院，1月12日起，上海市民登錄「建行生活APP上海觀影惠民季」專區購票，將可獲得每張票人民幣20元的購票補貼。

報導稱，上海希望通過對購票觀眾實施「精準補貼」，讓市民獲得實惠，有效促進電影消費。

中國去年強力執行的「動態清零」重創百業。據中國國家電影局統計，2022年度中國全國電影總票房為人民幣300.67億元，還不到疫情前2019年的一半。2019年中國全國電影總票房達人民幣642.66億元，創歷史新高。

新民晚報指出，為進一步推動「關於促進本市影院行業平穩健康發展的實施意見」政策落地，穩步推進上海電影市場復甦，由中共上海市委宣傳部主辦，上海市電影局、建設銀行上海市分行承辦的「上海觀影惠民季」將於1月12日正式啟動。

報導稱，這項每張電影票補貼人民幣20元的活動，將秉持「政府補貼、企業配套、影院讓利」原則，從上海文化發展基金會電影發展扶持資金中安排人民幣1,000萬元專項資金，建設銀行上海市分行配套出資1,000萬元，共計人民幣2,000萬元投入電影優惠票補貼活動。

本次活動覆蓋上海全市330家影院，預計最多可惠及100萬人次。同時，上海市電影局也號召全市影院，在活動期間內進行票價讓利，最終讓上海市民在部分影院的部分場次可以最低20元的價格看電影，鼓勵觀眾走進影院，因地制宜擴大電影消費。

電影 疫情 中共

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