瞞行程害183人染疫被判4年 遼寧司機想翻案

確診後，綏中縣疫情防控帶走韓罡隔離。（取材自華商報）

遼寧42歲貨車司機韓罡因染疫瞞報行程，導致183人感染、7865人隔離，被判刑四年，遭執行期間精神受到極大折磨，被監視居住期間也只能靠妻子打零工維生；近日有五部門就涉疫刑事案件聯合出台新指導意見，指出被羈押的涉疫案件被告人應及時解除羈押，韓罡請求綏中縣法院再審，可改判他無罪。

綜合媒體報導，2022年1月23日，韓罡和妹夫在黑龍江綏芬河卸完貨，開著半掛車往老家綏中縣趕，兩天後抵達家中。2月2日他與妻子在表弟家吃飯，在場有10餘人。2月7日晚表弟查出陽性，成為綏中縣第一例感染者，其後全家都被查出陽性。

2月8日綏中縣爆發疫情 。當地相關部門做流調時發現，其與同行的妹夫賀某未報告行程。「我查出陽性後被送到醫院隔離治療。」韓罡稱，警察 其後還到他所在的醫院作筆錄。

2022年4月24日，韓罡因涉嫌妨害傳染病防治罪，被綏中縣公安 局監視居住。他說，目前他兒子正讀高三年級，女兒在讀初一年級，如今父母也70多歲了，家中每月還有房貸，生活壓力很大，「監視居住期間，我不能外出跑貨運，也沒有工資收入，我妻子在縣城打零工，全家靠她每月2000多元的收入維持生活。」

「這些天來，最重要的是精神上的折磨，哪裡都去不了，有生意也不敢到外面去做。」韓罡說，自己從來沒有睡過一個好覺，瘦了一大圈，以前買的衣服現在穿起來，感覺空蕩蕩的。

去年9月29日，綏中縣監察院以「妨害傳染病防治罪」指控韓罡，向法院提起公訴。檢方指控稱，被告人韓罡與其妹夫明知牡丹江市爆發疫情，卻未履行疫情防疫規定，未報備行程，最後確診造成綏中縣大量人員感染。綏中縣法院一審宣判，韓罡和賀某均被判處有期徒刑四年。

2023年1月8日開始，新冠感染正式回歸「乙類乙管」，從而不再適用妨害傳染病防治罪。韓罡稱，目前他和妹夫賀某已向法院遞交了再審申請書，韓罡提出，「原審認定的事實不清、證據不足，請求綏中縣法院提起再審，改判自己無罪」。