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一停就是一夜…河北農村停氣苦 農民怨「煤改氣」

中國新聞組／北京10日電
河北一戶村民指著自家的壁掛爐稱，用天然氣取暖經濟成本太高了。（取材自海報新聞）
河北一戶村民指著自家的壁掛爐稱，用天然氣取暖經濟成本太高了。（取材自海報新聞）

河北邯鄲、邢台、保定等多地農民在人民網「領導留言板」反映，在寒冬時，遭遇天然氣限購或停氣問題，給他們的生活帶來了很大影響。留言稱，「經常停氣，又不讓燒煤」、「白天只有三餐做飯供氣，晚上一停就是一夜」、「凍的老人生病，孩子發燒」，引發關注。

來源：YouTube

海報新聞報導，網友反映集中在中國燃氣公司（簡稱中燃公司）。一位能源領域業內人士表示，在前些年「煤改氣」的大背景下，中燃公司這樣的企業在河北大肆擴張，但實際運營中，農村「煤改氣」用戶的氣量、氣價很難得到保障。

官方回應稱，造成這一問題的原因，系中燃公司的供氣量與需求量間存在缺口。受上游天然氣採購價格和銷售端價格倒掛嚴重的影響，燃氣企業虧損嚴重。一些政府還約談了當地的中燃公司，要求後者採取措施確保穩定供氣。

邯鄲市磁縣路村營鄉北郭村的村民表示，上個月該村天然氣經常停氣。村民孫海明說，上個月多個夜晚11點多突然停氣，一直到次日早上七、八點鐘才來氣，「在最需要取暖的時候停氣了，有老人和孩子的家庭受不了。」孫海明76歲的母親說，停氣的夜晚覺得特別冷，只能躲在被窩裡，晚上起夜還擔心感冒。

河北省保定市定興縣一位村民反映，「中燃公司限購停氣的問題嚴重影響了農村居民的生活。限購我們可以去多買幾次，但半夜停氣的寒冷，老人和孩子難以忍受。」

多位村民表示無法承擔高額天然氣取暖費用。孫海明說，他家的壁掛爐要開到60度，室內才感覺暖和，按此計算，每天大約要花費50多元（人民幣，約7.3美元），一個冬天需花費四、五千元（約591到739美元）。「原來，我們家用煤炭燒小鍋爐，一年才兩、三千元。用天然氣取暖，超出了我們的經濟能力。」

經濟學家柏文喜指出，氣價倒掛主要是因為在天然氣銷售端涉及民生用氣，因此價格為政府指導價，價格很難隨行就市加以調整，導致經營者必須自行承擔虧損和經營積極性的缺失，如此一來必然造成市場供應的不足。

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