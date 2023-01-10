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騰訊遊戲祭禁令 未成年人寒假限玩14小時

記者賴錦宏／綜合報導
騰訊遊戲發布，寒假暨春節假期期間，未成年人玩遊戲時間僅限14小時。（取材自微博）
騰訊遊戲發布，寒假暨春節假期期間，未成年人玩遊戲時間僅限14小時。（取材自微博）

騰訊遊戲9日發布，寒假暨春節假期期間，未成年人玩遊戲時間僅限14小時。

據新浪網報導，騰訊遊戲發布寒假限玩日曆，公布2022年寒假暨春節假期未成年人限玩時間。

結合《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沈迷網路遊戲的通知》與實際放假調休安排，未成年人可在1月21日至23日（星期五、六、日）、1月28日（星期五）、1月31日至2月6日（春節假期）、2月11日至13日（星期五、六、日）的每天晚上8時至9時之間登錄遊戲，共計14小時。

除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。特別提醒，其中1月29日至30日（星期六、日）為禁玩日期。

同時，騰訊遊戲人臉識別加強，凡疑似由中國未成年人操作的帳號，登錄遊戲、充值異常、多設備登錄會發觸發人臉識別。

此外，騰訊成長守護公眾號上線近期登錄遊戲帳號查詢入口，大陸家長可以將自己的帳號設為未成年人模式。

騰訊遊戲2022年7月宣布，去年暑假期間，中國未成年人每人只能在每個星期五、星期六、星期天的晚上8時至9時之間登錄遊戲，其餘時間均不能進入遊戲體驗。

上述限制結合了國家新聞出版署2021年8月30日公布的《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網路遊戲的通知》，要求堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，規定網路遊戲企業除了星期五至星期天和法定節假日的每晚8時至9時，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

人臉識別

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