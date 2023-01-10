最牛飛友 北京90後1年搭機293次 比一般飛行員還多

90後小伙3年飛行近千次。（取材自紫牛新聞）

北京 一位胡姓90後小伙，酷愛坐飛機，近3年飛行了近千次，去年就飛行293次、去75個城市，總里程48萬1328公里，相當於繞赤道飛行12圈，飛行時長745小時45分鐘，平均每天飛行2小時，全年機票花銷高達11萬1767元，這樣的成績超過很多飛行員和乘務員。

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據紫牛新聞報導，小胡以前是個程序員，一開始只是把飛機當作一種交通工具，後來因為經常飛行，學習到一些知識，慢慢就把飛行當成了愛好。

小胡在珠峰定日站的留影。（取材自紫牛新聞）

從2017年開始，他對乘坐飛機出行更為專注，後來成為自由職業者，可以靈活安排行程，逐漸成為一名資深「飛友」。起初，小胡乘坐國際航班比較多，甚至擠出三、四天假都能去一趟東南亞 。

新冠疫情後，國際航班數量大幅減少，國內多家航空公司為吸引乘客，以低廉的價格推出「隨心飛」之類的飛行套餐，可以在有效期限內任意乘坐所屬航司的國內航班，於是他開始在國內飛，目標是打卡所有定班民航運輸業務的機場 。

2020年，小胡飛了259次，飛遍了中國所有省市自治區；2021年更是飛了316次，去了207個城市；2022年，小胡繼續帶著打卡全中國民航機場的目標飛行，飛行293次，去了75個城市。

飛了這麼多次，小胡也付出很多代價。由於航班經常被取消，行程頻頻出現變化，他經常被迫臨時購票改變行程，因此他在去年買機票花了11萬1767元，其中僅機建燃油費就達到4萬1810元。

在中國252個開通定班民航運輸業務的機場中，只有6個小胡還沒有飛過，其中包括上個月剛剛通航的新疆塔什庫爾乾機場。他準備等到恢復航班，就把這6個機場補上。

飛行次數多了，小胡已經適應了「不是在飛機上，就是在趕飛機的路上」這種生活。因為每天要趕航班，他的睡眠時間比較少，登機後經常還沒起飛就在座位上睡著了，落地才被乘務員叫醒。

隨著國際航班逐漸恢復，小胡又把飛行的目標轉向國外，「今年計畫出國飛，以前已經去過30多個國家，今年繼續擴大目標。」