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揚州美女官員偷情副市長 空房水電費露餡 丈夫拍下證據舉報

中國新聞組／北京10日電
揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）
揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

江蘇揚州市一名美女官員近日鬧出桃色糾紛，被爆與揚州副市長在婚房內偷歡，被自己老公安裝的攝影機拍下並舉報。揚州市政府表示，正在全面深入進行核查。

香港01報導，這名偷情的女官員，是廣陵區商務局副局長名叫戴璐，留著一頭長髮、瓜子臉、大眼睛，膚白貌美氣質出眾，曾被網友稱為「江南絕色佳人」。

她與丈夫在2021年5月19日結婚，當時還拍了許多結婚照，看上去十分甜蜜。（取材...
她與丈夫在2021年5月19日結婚，當時還拍了許多結婚照，看上去十分甜蜜。（取材自微博）

據網路爆料內容，「今天張某某市長，在廣陵區商務局副局長的婚房裡啪啪啪，被男方的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

報導說，戴璐是去年5月與丈夫結婚，兩人婚後住在戴璐家的房子，老公所準備的新房就空著沒住，沒想到戴璐在新房偷情時，空置的房屋產生水電費讓綠帽夫察覺有異，接著才在新房內安裝針孔攝影機識破戴璐姦情，拿著拍攝的影片向官方舉報。

相關八卦在網絡炒得熱火朝天，對此，當地政府9日發布通知稱，揚州市委市政府高度重視，紀檢監察機關聯合相關部門已成立專項核查組，正在全面深入展開核查，一定秉持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置，核查結果將及時向社會公布。

網友熱議道，「體制內堪比娛樂圈」、「有一說一妹子真的很漂亮」、「既然成立的是調查組，那就有好戲看了，要麼瓜熟蒂落有人被免，要麼有人惡意編造得被抓，靜待調查結論」。

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