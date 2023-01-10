「英雄般歡迎」3年來首批中客 泰副總理接機又獻花

泰國副總理阿努廷（圖中，白衣者）、交通部長薩沙揚，以及旅遊和體育部長皮帕9日現身曼谷素萬那普國際機場，迎接首批抵達泰國的中國遊客。（路透）

中國8日起解除邊境管制恢復公民出境旅遊，多國表示歡迎。泰國 7日才宣布入境旅客須出示接種新冠疫苗證明，9日又緊急改口取消規定，泰國副總理9日並到機場 歡迎首批遊泰的中國旅客。受到隆重歡迎的中國乘客表示，「副總理給了我一個花環」、「感覺像明星走紅毯」。

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每日經濟新聞報導，中國去年12月27日公布「乙類乙管」防疫總體方案，中國遊客將逐漸回歸的消息，為亞太地區特別是以旅遊業為支柱的國家經濟復甦再添信心。

來自攜程簽證 的資料顯示，政策對中友好目的地更受到旅客的歡迎。新加坡簽證業務訂單量同比增長超30倍，環比增幅達到123%；馬來西亞等國簽證預訂環比也均增長近100%。

最近高呼「China is back」的泰國旅遊市場更受到中國旅客青睞，環球網援引泰國新聞網站「Thai PBS World」報導，載有中國遊客的廈門航空MF833航班9日下午飛抵泰國，泰國副總理兼衛生部長阿努廷、交通部長薩沙揚，及旅遊和體育部部長皮帕在曼谷素萬那普國際機場迎接首批前往泰國的中國遊客，為中國旅客送上蘭花花環及口罩等伴手禮，泰媒對此形容給予「英雄般歡迎」。

紅星新聞報導指出，首批中客談及收到的伴手禮，「他們發了保溫袋和一些旅遊的宣傳冊。我還收到一個衛生防疫包，裡面有口罩和洗手凝膠」。據報導，皮帕用中文對中國遊客說：「中泰一家親，歡迎你們來泰國。」

一名接機者表示，他在泰國生活了5年，感受到了泰國對中國遊客的重視和歡迎。他說：「泰國副總理親自在機艙門口外面迎接，我覺得，這是一個非常隆重、非常有意義的歷史性時刻。」

報導指出，一名首批中客說：「出來的時候看到有非常多的媒體記者，攝像機非常多，有的記者採訪了下飛機的小朋友。」「副總理給了我一個花環，我當時不知道他是副總理，收到花環的時候還是很欣喜。見到這個陣仗，這麼多人，感覺自己像明星走紅毯。」

泰國旅遊局近日發布預測稱，2023年到訪泰國的中國遊客預計將達500萬人次，而在剛剛過去的2022年，這個數字是27.4萬。

泰國旅遊協會會長斯迪瓦表示，「我們離不開中國遊客，不論是曼谷、芭提雅、普吉、清邁，很多旅遊城市都在翹首期盼中國遊客的回歸」。

央視新聞採訪一名泰國商戶，其表示，「我特別想念中國遊客，他們最喜歡吃這道菜了，快點來泰國吧」。