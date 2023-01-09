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「眼前全是腳」 務工媽媽躺火車座下7小時返鄉

中國新聞組╱北京9日電
為了陪孩子過年，務工媽媽躺火車座下7小時返鄉過年，視頻記錄回家路「眼前全是腳」。(視頻截圖)
為了陪孩子過年，務工媽媽躺火車座下7小時返鄉過年，視頻記錄回家路「眼前全是腳」。(視頻截圖)

河南商丘一名務工媽媽躺火車座下七小時返鄉過年，並用視頻記錄了「眼前全是腳」的回家路，上了熱搜，引起關注。這個畫面讓不少人看了心酸，同時也讓許多網友想起20年前春運的情景：行李架上、座位下都是人，就連廁所裡都是人。

綜合陸媒報導，這名年輕的務工媽媽之所以要躺火車座下7小時返鄉，只是為了能陪孩子在老家一起過年。她常年在上海打工，老公是上海的一名外賣員，老家在河南商丘，平時很少有時間回老家陪伴兒子，春節本原本不打算回家的，因兒子而臨時改變了主意。

女子稱，兒子已經6歲了，過年時只在家陪過孩子1年，聽說兒子因為沒人陪著放鞭炮，急哭了，當下與丈夫人便決定買票回家。因臨時決定回家，兩人沒買到坐票，只能躺火車座下，然後就發生用手機拍下臉前「滿滿噹噹的腳和腿」的一幕。

她說春運時期的火車車上人擠人，幾乎連站的地方都沒有，當她看到硬座下面與地板間有空隙，足夠人躺著，便躺在了那兒。直到下車，這位務工媽媽足足在地板上躺了七個小時。雖然畫面看著多少有些心酸，但是她仍然很知足，熬過去就好了，能回家就夠了。

「媽媽，我就知道你會回來！」這是兒子等到父母回家過年後的第一句話。

有網友稱，「看著太壓抑了，真的有些佩服」，還有的網友見狀，大為震驚，「很難相信這是發生在現代的事」；也有網友感同身受，表示自己從小到大經常用這種方式坐火車，「當年鋪個報紙在三人座位下，躺那裡不動，腿暴露在過道上，下半身被人踢過來踢過去；為了上廁所，得越過重重人群，廁所擠得全是人」。20年了，還沒有忘記這個情景。

務工媽媽。(取材自新京報)
務工媽媽。(取材自新京報)

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