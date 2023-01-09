中國青年狼性減？國考41人爭1職 爭當公務員

中國近260萬人報考2023年度中國國家公務員考試，平均每70人爭1個崗位。圖為江西幾名考生在察看考場安排。(中新社)

國家公務員考試（國考）共約260萬人報考，創近10年新高。8日舉行筆試，152.5萬人參加，錄用比約41 : 1。有分析指出，疫情 封控讓不少年輕人開始習慣「躺平」，加上民間企業求職不易、經濟放緩等因素，不少人棄「狼性」轉拚公務員飯碗，也使得國考競爭變激烈。

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新京報報導，本次國考招錄計畫招錄3.71萬人，相比2022年計畫招錄人數增加了18.7%，這也是國考招錄連續第四年擴招。本次國考筆試原定於2022年12月3日至4日舉行，後延期至2023年1月7日至8日舉行。公共科目筆試8日在全中國31個省（自治區、直轄市）的287個城市、6萬6863間考場同時舉行。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，近年國考招錄的一大特點就是招錄人群以應屆畢業生為主，一方面國家需要招錄年輕人才來到公共服務部門，另一方面，也給大學生更多就業 選擇機會。

蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英表示，現在國家公務員考試選拔偏向「一高二強」、德才兼備、以德為先的人才。「一高」是指政治素質高，「兩強」是指公共服務意識強和綜合能力素質強。考試重點考核的是考生的分析問題能力、解決問題能力、組織協調能力、貫徹執行能力等綜合素質。

中國年輕人為何不再去百度 、阿里巴巴、騰訊？有媒體分析指出，疫情3年的衝擊，讓年輕人「野心越來越小、只求亂世安穩、夢想先擺一旁」。此外，不少人拒當996(早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天)， 對他們而言，如今「宇宙的盡頭，是當公務員」。