我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

中國青年狼性減？國考41人爭1職 爭當公務員

中國新聞組╱北京9日電
中國近260萬人報考2023年度中國國家公務員考試，平均每70人爭1個崗位。圖為江西幾名考生在察看考場安排。(中新社)
中國近260萬人報考2023年度中國國家公務員考試，平均每70人爭1個崗位。圖為江西幾名考生在察看考場安排。(中新社)

國家公務員考試（國考）共約260萬人報考，創近10年新高。8日舉行筆試，152.5萬人參加，錄用比約41 : 1。有分析指出，疫情封控讓不少年輕人開始習慣「躺平」，加上民間企業求職不易、經濟放緩等因素，不少人棄「狼性」轉拚公務員飯碗，也使得國考競爭變激烈。

來源：YouTube

新京報報導，本次國考招錄計畫招錄3.71萬人，相比2022年計畫招錄人數增加了18.7%，這也是國考招錄連續第四年擴招。本次國考筆試原定於2022年12月3日至4日舉行，後延期至2023年1月7日至8日舉行。公共科目筆試8日在全中國31個省（自治區、直轄市）的287個城市、6萬6863間考場同時舉行。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，近年國考招錄的一大特點就是招錄人群以應屆畢業生為主，一方面國家需要招錄年輕人才來到公共服務部門，另一方面，也給大學生更多就業選擇機會。

蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英表示，現在國家公務員考試選拔偏向「一高二強」、德才兼備、以德為先的人才。「一高」是指政治素質高，「兩強」是指公共服務意識強和綜合能力素質強。考試重點考核的是考生的分析問題能力、解決問題能力、組織協調能力、貫徹執行能力等綜合素質。

中國年輕人為何不再去百度、阿里巴巴、騰訊？有媒體分析指出，疫情3年的衝擊，讓年輕人「野心越來越小、只求亂世安穩、夢想先擺一旁」。此外，不少人拒當996(早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天)， 對他們而言，如今「宇宙的盡頭，是當公務員」。

疫情 百度 就業

上一則

私募基金老董 連遭電信詐騙損千萬 網酸：怎麼幫投資人賺錢

下一則

中國防疫專家張文宏籲打資源戰 重醫療前端

延伸閱讀

好萊塢星光大道觀光勝地發生槍擊案 1死2傷

好萊塢星光大道觀光勝地發生槍擊案 1死2傷
年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網反支持：賺到流油

年輕人想做「這行」憂被同輩嘲笑 網反支持：賺到流油
南投立委補選 國民黨擬徵召前縣長林明溱

南投立委補選 國民黨擬徵召前縣長林明溱
掌摑後更愛他…威爾史密斯想翻身 得靠年輕人

掌摑後更愛他…威爾史密斯想翻身 得靠年輕人

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
雲南小伙的爺爺和爸媽5天內相繼離世，鄰里發起捐助。(取材自極目新聞)

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

2023-01-06 08:00
輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

2023-01-08 10:45

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？