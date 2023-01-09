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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

好兄弟結婚他送20斤1元幣還裝盒 有人誇有人批

中國新聞組／北京9日電
譚先生提前1個月預約1元人民幣1000枚。（視頻截圖）
譚先生提前1個月預約1元人民幣1000枚。（視頻截圖）

湖男一名男子為祝賀好兄弟結婚，特地到銀行兌換1000元（人民幣，下同，約146美元）的1元硬幣，再用紅紙包好再放入禮盒內，總計重達20多斤重。大婚當天，眾人看到男子「巧思」都感到驚訝，覺得很有意義，有網民大讚這精心準備的禮物很有意思，但許多人認為是「自己感動系列」，更有銀行業人士抱怨，新人到頭來又要到銀行數錢。

香港01報導，湖南常德譚先生好友於1月1日元旦結婚，他與對方是好兄弟，想準備「特別禮物」，故在銀行提前半個月預約，換來1000個1元硬幣，再貼心用紅紙包著，另外用方型禮盒裝好，還特別看了下1000枚硬幣重量有20多斤。

結婚當晚，他將人情禮物拿出來時，大家見到包好的千元1元幣很驚訝，「感覺還是有意義的，是一份有紀念意義的禮物」。不過網民反應兩極，有人笑言很久沒用過硬幣，大讚事主有心思，「這是給未來小朋友坐搖搖車的錢錢」、「可能是怕兄弟婚後沒有私房錢用」。

也有網民批評，事主是「你以為精心準備，不知兌換會給人造成困擾嗎？現在互聯網時代，誰用硬幣，用到什麼時候」、「自己感動系列」，而且最後也是麻煩到銀行職員，新人又要帶硬幣到銀行存，數錢都要很長時間，「作為銀行人真瑟瑟發抖」。

香港

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