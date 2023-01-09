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100歲楊振寧稱愛妻帆帆 錄視頻賀「合肥一中」校慶 說話鏗鏘有力

中國新聞組／北京9日電
楊振寧錄製視頻給自己的母校「合肥一中」進行校慶活動，吸引不少人的圍觀和熱議。（視頻截圖）
楊振寧錄製視頻給自己的母校「合肥一中」進行校慶活動，吸引不少人的圍觀和熱議。（視頻截圖）

近日，楊振寧錄製視頻給母校「合肥一中」祝賀校慶，吸引不少人的圍觀和熱議。楊振寧說話振振有詞，鏗鏘有力的，絲毫不像是一個100歲老人。據報導，楊振寧和妻子翁帆都曾製作視頻或出書講述兩人相識相知相愛的過程，透露楊振寧私下裡稱呼翁帆為「帆帆」，自己家都是翁帆掌握著財政大權，不過翁帆十分勤儉持家，也捨不得買衣服。

來源：YouTube

搜狐報導，楊振寧當年在合肥一中的時間很短，那個時候還不叫這個名字，不過楊振寧表示自己是一個很長情的人，在這裡讀書的時間是美好的，是很珍貴的一段記憶。

楊振寧表示討厭假的東西，相信這段視頻也是他親自製作的。楊振寧之前也曾製作過小視頻表白翁帆，更是直接講述兩個人的點點滴滴，就連翁帆也是出版過書籍講述了兩人的相識相知相愛的過程。

報導說，楊振寧私下裡稱呼愛妻翁帆為「帆帆」，他表示家裡都是翁帆掌握著財政大權，不過翁帆是一個十分勤儉持家的人，也捨不得買衣服。每次兩人逛街，若看到很喜歡的家居用品，翁帆也是捨不得買。

翁帆掌握著家裡的財政大權，但對每一份一毛錢都精打細算，所以翁帆就是楊振寧的賢內助，是助理，楊振寧有了翁帆之後就不要再為理財憂心了，因為楊振寧根本不會理財，更不知道也不想管理自己的財務，因為這一切對他們而言似乎都是身外之物。

100歲楊振寧罕見現身，曝光私下對妻子愛稱，證明翁帆掌握財政大權。楊振寧和翁帆的愛情雖然曾經備受爭議，兩個人也是根本不屑於外界的流言蜚語，如今楊振寧和翁帆也是用實際行動證明了他們的愛情。所以網友們對楊振寧和翁帆的愛情開始路轉粉。希望兩個人也能夠出版更多刊物，或者參加採訪節目，介紹他們的婚姻經營之道。

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