上海迪士尼人偶 被遊客拍頭致腦震盪 網怒：列入黑名單

上海迪士尼「玲娜貝兒」偶被遊客拍頭部，警方已展開調查 。（網傳視頻畫面）

上海迪士尼 度假區「玲娜貝兒」人偶7日被一名男性遊客拍頭部，出現不適症狀但未送醫，警方對此已經展開調查。據了解，迪士尼的人偶頭套由金屬架支撐、禁止拍打。另據網傳消息，玲娜貝兒扮演者事後不適送院，診斷為腦震盪。

來源：YouTube

極目新聞報導，網友發文稱，這名「玲娜貝兒」人偶是在「下班」路上被一名男性遊客拍打頭部。網傳視頻中，「玲娜貝兒」人偶與工作人員一起前行，路邊有不少粉絲正在與人偶互動，其中一名男性遊客突然伸手拍了人偶的頭部，視頻中能聽到一聲「咚」。同行的工作人員立即將該遊客的手推開，並表示不能接觸。

不少網友對該遊客的行為表達了不滿。有網友稱，因人偶頭盔內是金屬框架，類似拍打頭盔的行為會導致扮演者受傷。不少網友建議上海迪士尼度假區將這名遊客列入遊客黑名單。

報導說，上海迪士尼度假區工作人員表示，7日下午確有一名遊客拍了「玲娜貝兒」人偶的頭部，公司內部會處理此事；工作人員稱，「玲娜貝兒」人偶內部是度假區的工作人員在操控，頭套由很重的金屬架支撐著，工作人員非常辛苦。拍打人偶頭部的時候，必然會撞擊到扮演者頭上，希望遊客們在人偶進行表演活動的時候，盡量不要觸碰他們，以免對工作人員造成傷害。

至於網友關心會不會將該遊客列入黑名單等問題，工作人員稱已經把情況反饋給樂園 方面，樂園方面未來或將製定具體的方案。

上海市公安 局浦東分局國際旅遊度假區公安處民警稱，警方已關注到此事，目前已經展開調查。民警稱，被拍頭部的這名扮演者沒有被送醫。