私募基金老董 連遭電信詐騙損千萬 網酸：怎麼幫投資人賺錢

港人私募基金董事長疑遭電信騙千萬人民幣。（路透社資料照片）

近日，網路上流傳著一份安盛私募基金管理（上海）有限公司董事長兼總經理鈕淵明疑似遭遇電信詐騙 ，被騙1000萬元人民幣（約146萬美元）後仍「執迷不悟」，又被騙300萬元港幣（約38萬美元），引發廣泛關注。

身在上海的「鈕淵明」自稱具有港人身分，去年底意外接到了「香港 衛生署灣仔防控中心職員」電話，後來被幾名「上海政法官員」「審查」，並繳納了高達1000萬元人民幣的保證金。

據港媒報導，網傳文件的標題是「本人陳述與聲明」。文中，鈕淵明以第一人稱口吻自述了去年底發生在他身上的事情，他在上海意外接到了「香港衞生署灣仔防控中心職員方小姐」打在他香港手機 號上的電話，對方告知，香港安心出行APP上的相關數據顯示他11月6日下午在香港某醫院有密接記錄，發現與安心出行APP記錄掛鈎的內地手機號，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息於上海浦東某電話公司營業廳辦理的手機號。

隨後，鈕主動要求報案，「方小姐」隨即聯繫「上海公安局浦東分局」，此後警方在「核實本人身分信息時，發現他的身分可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關聯」。當晚，此案由警方另一辦案人員「顧隊長」接手，之後又出現了自稱「專案檢察長高明」「上海中級人民法院第二廳張海平大法官」等人。在他們的引導下，鈕某為了證明自己的清白，同時不對公司業務和聲譽產生影響，申請了取保候審，金額爲1000萬人民幣。鈕某立即湊了1000萬，打到了香港廉政公署的「指定w帳戶」。

對方表示他脫離涉案嫌疑人身分，1000萬保釋金可以歸還。不過，後來一位自稱「檢察院金融局梁浩軍主任」的人告訴鈕某，由於國家最新的反洗錢規定要6個月才能返還，但有個快速返還的辦法，需要再打額外30%的抵押保證金，約300萬元港幣，就能退還1000萬。他因此向公司借錢300多萬港元交「手續費」。

這份聲明在新浪微博等社交平台引發不小的關注，有網友評論：「這妥妥電信詐騙呀！」「私募基金董事長居然也會被騙，這樣還怎麼幫投資人賺錢呀？」