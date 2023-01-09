磨一磨性子？江西新娘拜堂前坐竹筐5小時 腳不准碰地

江西新娘拜堂前坐在竹筐裡5小時「腳不准碰地」，引發網友熱議。(取材自微博)

近日一段新娘獨自端坐主廳竹筐裡的影片引發熱議，拍攝影 片的賴姓女子表示，拍攝地點是江西，當地結婚習俗是新娘過門前，要先和夫家測良辰八字，等待拜堂期間，新娘不能穿鞋，腳也不能碰到地面。

香港 01報導，每個新娘等待吉時拜堂的時間不同，有的新娘可能坐了幾分鐘，有的可能要好幾個小時，影片中的新娘坐了5個小時。賴女表示，等這麼久的很少見，「說白一點，等待拜堂的時間就是為了磨一磨性子」，此說法引發網民熱議。

賴女透露，結婚當天，由於新郎比較忙，不需陪同新娘、也不需久坐；至於新娘，坐在竹筐裡不只腳不能碰地，也不能穿鞋子，「直到拜堂時才可以穿鞋子。不過期間新娘可以跟旁人講話，也可以玩手機 、喝水，唯一就是腳不能碰地」。

影片曝光後引發網友熱議，有網民認為這只是一種婚禮習俗，不須想太多；也有網友認為這是明顯性別不平等的陋習，「早該廢除了」，「所以這個好綵頭到底是什麼？5小時不累人嗎」、「這麼想管教啊，為什麼要把女孩教成這樣」、「這世上沒別的男人了嗎？」、「姑娘，逃啊！寧願獨身也別進狼窩」、「想上廁所怎麼辦？」。