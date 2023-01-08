真假？自稱投行高層炫薪 曬出1.4億銀行卡餘額

有人自稱投行大佬，曬出1.4億銀行卡餘額。（取材自南方都市報）

證券 業又有炫薪事件？一位自稱是投行MD（董事總經理）日前曬出了一張銀行卡截圖，總資產高達九位數，瞬間刷爆網路。不過，由於此前類似事件曾引起政府對金融從業人員薪資的管控，有從業人員覺得這張截圖是假的，「搞不好是P圖的」，也有人擔心再度引發高薪風波，進而影響年終獎的發放。

南方都市報報導，網上截圖顯示，該銀行卡內總資產約1.44億元（人民幣，下同，約470萬美元）。據報導，該博主自稱是投行MD，且網傳圖片顯示，該博主暱稱中含有「投行」字眼。

據了解，券商職級雖不盡相同，但大致可分為： A（經理）、SA（高級經理）、VP（副總裁）、SVP（高級副總裁）、D（董事）、ED（執行董事）、MD（董事總經理）。雖然投行出MD相對容易一些，但仍堪稱職級天花板。

對於金融業而言，炫薪事件屢見不鮮。2022年年初，某券商非銀分析師 在小紅書 上曬出224萬年薪後，旋即引發熱議。這一事件也被視為推動薪酬管理制度出台的導火索。

隨後，監管機構密集發文，屢次提及和強調券商薪酬制度的規範性，意在發展穩健合理的、充分反映合規和風險管理要求的薪酬制度。近年來在券商的文化建設實踐評估中，也有對高管薪酬的約束。

值得一提的是，2022年6月，證監會專門對券商、基金等薪酬問題做了表態。

證監會指出，薪酬制度是公司治理的重要內容，構建科學合理的薪酬制度是保持行業核心競爭力的基礎，也是保持行業穩健可持續發展的基礎。全球監管部門對薪酬激勵相關製度近年來比較關注，目的是為了防範過度投機、過度激勵引發的金融風險。

但在高管薪酬上，與2020年相比，2021年多家券商高管的薪酬不增反降。以董事長為例，Wind數據顯示，2021年招商證券董事長、浙商證券董事長薪酬分別約388.41萬元、258.44萬元，降幅均在20%以上。

另外，廣發證券董事長的薪酬也從前一年的242.2萬元降到了197.87萬元，國金證券董事長薪酬從793.64萬元降至657.5萬元，下滑幅度近20%。不過，2022年券商薪酬表現如何，有待觀察。