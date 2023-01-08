重慶隧道摩托車對撞4死 兩騎士16歲 1網紅喪命

重慶一隧道發生摩托車對撞事故致四人死亡，其中一人為網紅莊慕卿。（取材自封面新聞）

重慶江北區聚賢岩隧道1月5日晚發生兩輛摩托車對撞事故，兩車騎士和搭載者四人均死亡，其中一名死者證實是曾與OST傳媒簽約的網紅莊慕卿。

封面新聞報導，據網友拍攝的視頻顯示，一名男子和一名女子當時面部朝下趴在隧道一側，另一名綠衣女子仰躺在隧道另一側。隧道外，其中一輛涉事摩托車被撞後燃燒，不遠處，又有一名佩戴護具的男子仰躺在地上。視頻裡的目擊者不停地說：「隧道這下出事了」、「已經沒有呼吸了，膝蓋也斷了」。

重慶一隧道發生摩托車對撞事故致四人死亡，其中一人為網紅莊慕卿。（取材自封面新聞）

據綠衣女子的家屬小徐描述，悲劇發生在5日晚上11時剛過，綠衣女搭乘一名男性朋友的摩托車從聚賢岩隧道駛出。就在這時，另一名男子駕駛無牌照的高架越野摩托車，載著一名女子，逆向且高速駛向隧道。正準備進入隧道時，這輛越野摩托車減速翹頭，兩輛摩托車發生了劇烈碰撞。

「她才25歲，平時都喜歡宅在家，好不容易出來耍一回，真沒想到會發生這種悲劇。」小徐透露，騎高架越野摩托車的兩個死者都只有16歲，目前兩輛摩托車上的四人均已死亡。

據現場目擊者劉先生指出，事故發生時他正在隧道上方的聚賢岩廣場閒逛，突然聽到車輛碰撞的聲音，看到隧道口一輛摩托車正在熊熊燃燒，「當時燒起來的摩托車旁邊躺了一個男生，是旁邊的人把他拖出來的。隧道裡面還躺了三個，兩個女的和一個男的。」劉先生回憶起當時看到的場景。

劉先生說，事發後幾分鐘，救護車就趕到現場搶救，警方、消防部門也來到現場進行處置。

有網友認出，其中一名騎士是曾與OST傳媒簽約的21歲網紅莊慕卿。對此，重慶越野圈一名認識莊慕卿的摩友江男確認，該消息屬實，莊慕卿確實出了事故。

莊慕卿曾經的合作夥伴、OST傳媒直播運營部運營人員古斯豪6日下午表示，「今天（6日）凌晨，我們關注到@莊慕卿發生意外的噩耗，我們對此非常痛心。」

古斯豪也說明，「2022年11月20日，公司與莊慕卿合約到期後沒有再續約，由於一些工作失誤，沒有及時解除綁定，目前已經解除帳號綁定。」他還表示，在雙方合作期間，莊慕卿工作很敬業，為人也謙和友善。