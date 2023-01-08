搶買春節煙花 杭州車堵路、銷售點排長隊

煙花店生意好。（取材自上游新聞）

春節將近，伴隨著中國多個地區調整燃放煙花的政策，不少杭州人也有些等不及了。在可以燃放煙花的蕭山區，購買煙花爆竹的人，車輛停得把馬路都堵住了；橙友圈裡則有不少橙友希望能在錢塘江邊畫出燃放區；有些心急的市民還偷偷跑去富陽、紹興買煙花帶回杭州。

都市快報報導，公安 部門表示，根據「煙花爆竹安全管理條例」規定，個人或單位如果要運輸煙花爆竹，應當先得到公安部門的許可。如果非法運輸煙花爆竹，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

上游新聞報導，近期，北京 、遼寧大連、山東等多地發布今年燃放煙花爆竹政策，比如大連部分區域臘月廿三至正月十五的7點至23點均可燃放煙花。一些網民表示，放煙花才有過年的氣氛。

煙花店生意好得馬路邊車都停滿了。（取材自上游新聞）

不過，從目前的情況來看，杭州只有蕭山區、餘杭區、富陽區、臨安區和桐廬縣、淳安縣、建德市、錢塘新區大江東區塊可在指定範圍內燃放煙花爆竹。這兩天，蕭山煙花爆竹銷售點已經開始排隊購買煙花。有網友發帖，在澇湖附近的煙花店，生意好得馬路上車都停滿了。

與此同時，一些網民感覺今年的煙花貴了。有個家住蕭山的網民發帖：「老婆剛買的，一共970元(人民幣，約141美元），也是服了，太貴了…」不過，他也表示，雖然價格有點肉痛，但孩子天天吵著要放煙花，也值了。

報導說，有網民認為，現在買煙花已經太遲了，價格普遍漲得厲害，「去年12月初跟朋友拼團，廠家直接發貨，888型加特林只要34元一根，現在買要七、八十元。」還有人剛買了2000元煙花，「都沒有什麼大傢伙，全是小的，太貴了。」不過，也有網民豪爽地表示：「不放煙花，不叫過年，小孩子最喜歡放煙花，煙花也就過年難得買一次，貴就貴了，開心最重要。 」