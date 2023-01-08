網傳「免費拿」 湖北1農家百畝白菜被偷 還有人開車載

湖北有農家發影片抱怨自家的白菜被盜採一空。（視頻截圖）

湖北有一戶農家種植了幾百畝的白菜，竟然一天內全被竊賊採光，氣得農家報警，經過調查發現，原來是近來網路上一直流傳著當地白菜盛產滯銷，可以「免費拿」的謠言，導致有人誤信消息，跑來自行採收白菜，讓農家損失不小。

紅星新聞報導，湖北省潛江市竹根灘鎮一戶農家日前發布一段影片到抖音 上，畫面裡一名男子稱幾百畝地的白菜全都被霍霍（意謂被破壞、糟蹋）沒了，「一顆都沒收，全都被霍霍沒了，一顆不剩了」。影片中還可看到一輛白色汽車 、幾輛大型小型三輪車上堆滿了白菜，白菜地裡一片狼藉。

該影片隨即引發網友熱議，並一度登上抖音熱榜，紛紛有網民留言表示，「有一種謠言：某地白菜因為滯銷爛地裡不要了，好多人都去摘」。

報導指，竹根灘派出所回應記者表示，確實有農家的白菜被盜採一事，已經抓到嫌疑人並調查中，涉案車輛也被扣押。事發地所在村村委會則表示，犯嫌是當地的村民。

湖北有農家發影片抱怨自家的白菜被盜採一空，還有人開車來採收。（視頻截圖）

為何潛江市的白菜會被大量盜採？事實上，去年年底，網上流傳著多條湖北潛江市部分種植戶存在白菜滯銷問題、白菜滯銷助農求助信息。報導引述一名當地村民的說法指，當地種植白菜的面積很多，目前白菜不值錢，很多白菜種植戶都面臨著銷售問題，「現在網上有的視頻說，哪裡（白菜）不要錢的話，大家都去那裡弄一點白菜」。

網路上甚至有抖音影片稱潛江市有「免費白菜，車可以開到田裡來」，「不知道是誰家的，別人不要了」，還有網民在影片中表示，「不要錢的免費白菜，在潛江市楊林口，需要的去，是真實的」。

報導稱，距離事發地幾百米的當地村民解釋，之前有農家有一小批提前種下的白菜「老」了（錯過了最佳採摘期），所以讓有需要的人前去採摘食用，「後來被傳成所種白菜全不要了，引得不少人都跑來砍。甚至有人拔了旁邊的蘿蔔」，還有人拿三輪車一車車拉走。

對此，陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，白菜屬於種植者的個人財產，任何個人及單位不得隨意侵占，偷盜白菜行為本身是一種違法犯罪行為，輕則面臨治安處罰，重則面臨刑罰。