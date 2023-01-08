索尼微博被禁言 疑因3個月前1圖辱華 「有尼」圖也被刪

索尼中國微博配發的圖片，圖裡是一片紅色的花簇，而在花簇正中央的地方放了一個狗頭。（取材自微博）

日本企業索尼 （Sony）在中國的官方微博 帳號「@索尼中國」日前遭到「禁言」，其帳號顯示「違反相關法律法規」，引發網民熱議，索尼究竟為何被禁言，有不少網民與微信公眾號稱，索尼中國被禁言是因為其帳號在去年10月間一則貼文及照片「辱華」了。而索尼近日發布的賀卡「2023 年有『尼』更精彩」也被刪除。

上游新聞報導，索尼中國2022年10月12日在官方微博上發布一張照片，畫面中是一隻黑狗從花林樹叢中探出頭，並搭配文字寫道「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。報導稱，這句詩是用冰雪襯托風骨錚錚的梅花，象徵中國人在艱難環境下克服一切困難的不屈意志。

索尼中國微博配發的圖片，圖裡是一片紅色的花簇，而在花簇正中央的地方放了一個狗頭。（取材自上游新聞）

然而，當天剛好是在中國在「抗美援朝」犧牲的烈士邱少雲的忌日。報導說，邱少雲當年在執行潛伏任務時，軍衣被美軍燃燒彈引起的大火點燃，為了不暴露目標，他放棄自救，活活被燒死，遺體上僅殘留一塊巴掌大的布料。

邱少雲為國犧牲的事蹟為後人傳頌，其在影視與畫作形象經常是他一人躲在草叢間僅露出臉部，並被烈火燃燒。因此，當時索尼貼出那張花叢中的黑狗圖片後，就被許多網民指與邱少雲犧牲時的畫面雷同，是「別有用心」和「十足的惡意」。索尼不久後就刪文，並關閉評論。

邱少雲犧牲時的畫面。（取材自上游新聞）

邱少雲在影視上的形象。（取材自推特）

在抗美援朝戰場上，邱少雲的軍衣被美軍燃燒彈引起的大火點燃，為確保戰友安全和攻擊任務的完成，他放棄自救直至犧牲，他的遺體上殘留的只有一塊巴掌大的小布料。（取材自上游新聞）

不過，也有部分網民認為這個指控過於牽強，「色彩構圖說實話聯想不到一起，和辱華八竿子沒關係」，且邱少雲少有人知，此舉反曝露出「自卑又敏感」。

網民列舉索尼辱華事蹟

今年1月4日，索尼被禁言後，中共共青團7日在官方微博點名「索尼中國帳號屢次三番作妖，該罰！」也有許多中國網民稱，索尼不是第一次辱華，並舉例2019年12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日當天，索尼推出了新款降噪耳機還喊出「從不妥協」的口號。

2021年6月30日，索尼預告新機將於7月7日晚上10時發布，而這正是1937年「七七事變」的發生時間，引發中國網友的質疑和憤怒。索尼隔天刪文道歉，還被北京市以「損害國家的尊嚴」為由，罰款100萬元人民幣（約14.7萬美元）。

新年賀圖「有尼」也被刪

除了這些事件外，也有網友發現索尼今年微博賀年圖片也因不明原因遭刪，該圖片以兔子為主角，寫下2023有「尼」更精彩。對此，有網友表示，或許因為「維尼」是在中國被查禁的中國領導人習近平綽號。

對於索尼被禁言，仍有不少中國網民不滿，認為「普通用戶都是直接炸號，索尼這樣的大戶居然只是禁言？」並表示應該「永久禁言」。