買特斯拉4天虧3萬 車主求償 洗劫體驗店 提價值逾10萬要求被拒

憤怒的特斯拉用戶湧進成都太古里店維權。（取材自快科技）

特斯拉 國產車型全系大幅降價，降幅達人民幣2萬到4.8萬元（約2925美元至7020美元），創歷史新低，對於剛提車的車主而言，意味著剛買車就虧了幾萬；這波降價引發部分特斯拉車主不滿，在成都太古里特斯拉體驗店裡聚集討說法，並要求補償。

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上游新聞報導，憤怒的特斯拉用戶不僅將店內所有的周邊禮品、零食和水哄搶一空，還毀壞了店內一輛純電動ATV小車Cyberquad；在維權群裡，還有用戶表示要天天去充電洗車吃飯，順便吃掉喝掉店裡提供的零食、飲料等。不過店方回應稱，他們也對降價感到很突然，沒有任何補償方案。

憤怒的特斯拉用戶湧進了成都太古里店，將店內所有給用戶的周邊禮品、零食和水哄搶一空。（取材自快科技）

「買車四天，新車開了還不到100公里，虧了3萬多。」杭州的周女士憤憤不平地說，「1月2日提車。沒想到開車4天就降價了。」

對於本次降價，特斯拉銷售人員也感到很突然。報導指出，成都太古里體驗店工作人員稱：「特斯拉不會提前通知，我們知道的信息和消費者是一樣的，都是通過官網渠道。」

實名認證為特斯拉對外事務副總裁陶琳在個人社交主頁上發消息稱：「特斯拉價格調整的背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律。從第一性原理出發，堅持以成本定價。」

報導稱，一張部分特斯拉車主簽字蓋手印的維權訴求協議顯示，車主們希望特斯拉補充10萬公里超充、100萬積分、FSD終身使用權和2-4年延保。有網友算了一筆帳，全部權益加起來價值超10萬元，認為是獅子大張口。

對於大幅降價有消費者更是拿起法律武器討說法，法院支持消費者的訴求嗎？裁判文書網的一例判決顯示，2019年上海市民石某訂購一台價值108萬元的特斯拉，2月24日提車，3月1日特斯拉官宣降價，石某所購車型裸車價下降人民幣17.4萬，石某要求全額退款未果提告，，要求基於特斯拉「7日內退車」政策全額退款。

上海市浦東新區法院一審判決，特斯拉公司全額返還石某購車款108萬元。特斯拉公司不服提起上訴，二審法院撤銷一審判決，駁回石某訴訟請求，認為雙方之間的買賣合同已於2019年2月24日履行完畢，其以降價為由要求解除合同的依據不足，缺乏相應的解除權，應當承擔合同無法解除的不利後果。