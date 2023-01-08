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紅眼藍兔郵票「真身」公仔 嚇到小孩…喊撤

中國新聞組／廣州8日電
兔年郵票「真身」亮相發售現場嚇壞小孩急撤。（翻攝自微博＠九派新聞）
兔年郵票「真身」亮相發售現場嚇壞小孩急撤。（翻攝自微博＠九派新聞）

中國兔年郵票「真身」公仔亮相發售現場，由於「藍身紅眼」造型詭異嚇壞小孩，家長投訴廣西博物館後已經撤下；中國郵政南寧公司工作人員表示，公仔裝是取自兔子郵票，將向廣西公司反映，中國郵政廣西分公司工作人員則表示該活動南寧為主會場，其他會場中兔子公仔可能不會出現，僅發行郵票。

九派新聞報導，「癸卯年」郵票邀請中國著名藝術家、「猴票之父」黃永玉執筆繪製。網友對於「卯兔」反映兩極，不少人認形象詭異有違和感，「活像是被殭屍咬了的瘋老鼠」、「怎麼看都透露著強烈的妖氣啊」、「小孩子晚上做噩夢有素材了」，但也有人覺得童趣十足。

被吐槽出圈後一票難求，藍兔郵票設計者黃永玉直播回應爭議。（視頻截圖）
被吐槽出圈後一票難求，藍兔郵票設計者黃永玉直播回應爭議。（視頻截圖）

「藍兔子」生肖郵票因醜萌而火爆出圈，目前銷售火爆。東方網報導，設計者黃永玉親上直播間回應藍兔郵票爭議，他說，他的初衷也是希望大家開心。

2023年「癸卯年」特種郵票一套兩枚，第一枚名為「癸卯寄福」，用別出心裁的藍色描繪了一隻右手執筆、左手持信的睿智卯兔，彷彿在向人們傳遞著新春的美好祝福；第二枚名為「同圓共生」，描繪了三隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情，背景襯以「玉兔搗藥」紋飾，表達了疫情之下祈求平安健康、人民幸福的真摯願望。

中國兔年郵票「睿智卯兔」為藍色紅眼。（取材自微博）
中國兔年郵票「睿智卯兔」為藍色紅眼。（取材自微博）

郵政 疫情 博物館

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