春運第2天… 疑撞喪葬隊 南昌車禍19死20傷

江西南昌發生重大交通意外事故。（取材自上游新聞）

春運剛過第一天就發生重大交通意外，據中國媒體報導，江西省南昌縣發生重大車禍 ，目前已造成19人死亡、20人受傷。據報導，附近居民說，事發時有霧，一輛半掛車撞上正準備乘坐靈車前往當地殯儀館辦喪事的 出殯隊伍，撞倒多人後仍向前行駛，直到撞上100多米外的靈車才停下來。

極目新聞報導，據南昌縣公安 局交通管理大隊通報，車禍發生於8日0時49分許，地點在南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段。傷者龔先生介紹，8日零時許，他和妻子還有其他60多名為其大伯出殯的親友正在S517連接線桃嶺村路段路邊行走，準備乘坐靈車前往當地殯儀館，送別伯父。當他們行走至一處紅綠燈時，一輛半掛車突然毫無徵兆地從後方衝入隊伍，撞倒多人並一直向前行駛，直到撞上100多米外的靈車才停下來。

龔先生表示，他的妻子在事故中不幸身亡，他的腿部受傷。目前，他在南昌一家醫院的急診科救治。

當地居民鄧女士介紹，死傷者中不少是桃嶺村人，她比較熟悉的一位朋友腿也斷了，還有一個朋友的姨父不幸遇難，人很年輕。

南昌縣交警在上條通報發出一小時後再度發文稱，當前南昌縣部分地區正迎來大霧天氣，能見度低，容易引發交通事故。請車輛減速慢行、謹慎駕駛，注意避讓行人。