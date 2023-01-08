春運返鄉過年團圓 爺爺奶奶油漆桶裝滿催淚禮物

從紹興來的于師傅夫婦提著一個白色油漆桶，裡面沒有油漆，裝的是買給孫子吃的蝦，密封，還有冰。(取材自錢江晚報)

今年各地不再倡導「就地過年」，昨天春運首日有大批民眾返鄉過年，除大包小包行李，許多人不約而同帶著裝滿著親情的白色油漆桶或扛著大背包，裡面塞的多是兒孫愛吃的食物，因為疫情 三年，今年終於盼來三代同堂，「很重，但孫子孫女要用，肯定都要帶上」。也有母女穿防護服返鄉：「自己陽過，但家裡老人還沒有陽，回家擔心傳染，我一定要做好防護」。

昨天在杭州東站，從紹興來的于師傅夫婦已五年沒回老家。「前兩年回老家，又要查驗又要報備，很累的，今年回去不用查不用報備，所以我們準備回去。」錢江晚報報導，于師傅夫婦提著一個白色油漆桶，裡面沒有油漆，裝的是蝦，密封，還有冰，「因為孫子愛吃蝦，家裡那邊賣蝦比較貴，60多元(人民幣，約8.7美元)一斤，這邊買20多元，孫子愛吃，我們買了兩桶，方便提方便保存」。

旅客提的白色油漆桶裡裝的基本都是吃的。(取材自錢江晚報)

同樣提著白色油漆桶的還有吳女士，桶裡都是給孫子吃的東西，塞得滿滿噹噹，有蛋糕、飲料、零食等，這次回老家，吳女士最期待的就是見到孫子。「好久沒見，想給孫子做點吃的，給他一個大大的擁抱」。

一位把油漆桶當瓜子殼收納盒用的孫先生則說，雖然現在有行李箱，但他仍然最喜歡用油漆桶，「真的方便，桶裡面帶點零食，沒有買到票的時候，可以當板凳用」。

來自紹興要回貴陽的吳女士則是扛著一個壓彎了她的身體的巨大背包，裡面裝的都是孫子孫女的東西，「穿的玩的吃的用的，我們大人只有幾件衣服在裡面。」汗從吳女士的臉上流下來，「很重，但是孫子孫女要用，肯定都要帶上。」吳女士說，這是好不容易得來的團聚。今年終於可以三代同堂，好好樂一樂了。

還有一對母女，母親戴著藍色頭套、透明面罩、N95口罩 。身上穿著淡藍色的醫用防護身體罩，女兒也是同樣的裝備。母親孫女士說，自己已經陽過了，但是家裡有老人，還沒有陽。「回家有點擔心傳染，那我一定要做好防護。」今年過年，孫女士也是隔了好幾年第一次帶孩子回老家。