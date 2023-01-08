快測工廠沒生意 重慶千人抗議裁員與警衝突

最高法院等機構7日宣布8日起，針對涉疫犯罪貫徹寬嚴相濟刑事政策。重慶7日就爆發涉疫示威，入夜後數百名警員到大渡口區中元匯吉藥廠區要求示威工人散去。不過現場工人控訴被無理裁員，要求解決勞工訴求。（視頻截圖）

為配合8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，最高法院等五機構聯手推出新冠「非罪化」司法文件，調整法律適用，8日起違反新冠防控行為不再被定罪處罰，並釋放違反防疫 政策而被羈押的人；同時文件又強調，對涉疫的其他犯罪行為，依法從嚴懲治。與此同時，重慶有新冠病毒快測試劑生產廠商疑因生意大跌而裁員 ，7日發生逾千工人示威衝突，警方調派大批警力到場維穩，守住工業園，入夜後警民仍對峙。

據港媒報導，中元匯吉廠方工作人員7日表示，「我聽接班的說，下午有來鬧事的」，但不願透露詳情，宣稱已經平息。事發地附近多間派出所和公安分局警員接電話時表示，「不清楚」便掛斷電話。暫無法得知現場有否傷亡及人員被捕情况。

報導稱，當地消息指，事因廠方前日突然大裁員數千人，當中許多人是勞務中介聘請的，對工廠來說屬於「臨時工」，有人僅工作兩天。7日晨工人得悉不用上班後，離開宿舍上街遊行 ，繼而爆發一連串衝突。

網傳影片顯示，中元匯吉位於重慶渡口區建橋工業園C區廠區，7日有大批工人聚集示威。有人在廠區內外傾倒損毁抗原快測試劑等產品，現場散落大量試劑盒；有人點火焚燒裝箱製品，在車間邊走邊掀翻流水線桌椅、打砸機器設備，持棍棒打碎廠區玻璃窗，多人將一名被指「黑中介」的黑衣男子堵在車旁拳打腳踢，另有疑似中介男子被打倒在地，旁有大灘血漬。

現場畫面顯示，大批警員隨後到場維持秩序，其間有穿制服人員將示威者摁倒在地。也有網民表示，一名派出所副所長被「工友們用拳頭教育了一下」。入夜後，大批警員持防暴裝備進場，示威者一度與警方發生暴力衝突，示威者投擲雜物、膠箱，不少警察被迫撤退。期間有救護車到場。

網傳短片顯示，重慶大渡口中元匯吉藥廠示威員工拋擲雜物、膠箱，驅趕廠區保安。（視頻截圖）

報導說，經向疑似涉事的招聘劉姓中介查詢，惟對方多次掛斷電話。公開資料顯示，中元匯吉為一間體外診斷試劑和儀器製造商。去年12月，國家藥監局召開涉加強抗原試劑質量監管會議時，該企業曾派員出席並作匯報。