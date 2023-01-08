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曾經手數百億融資 恒大前總裁被查 多名親信失聯

中國新聞組／上海8日電
恒大地產前總裁傳被帶走調查，幾名親信也失聯。(取材自新華網)
恒大地產前總裁傳被帶走調查，幾名親信也失聯。(取材自新華網)

近日，隨著中國恒大旗下的恒大地產前總裁柯某被帶走調查的消息不脛而走，業內關於「清算」時刻到來的猜疑塵囂之上。據了解，柯某並非最早被帶走調查的恒大系職業經理人，但卻是截至目前職位較高者，他於2020年10月出任恒大地產集團總裁，於2022年年中辭任，曾經手人民幣數百億融資

第一財經報導，另有內部消息顯示，柯某此前的幾位親信一同處於失聯狀態。

柯某於2008年底加入恒大，彼時正值中國恒大首次上市失利的困難時期，但隨著國內房地產市場在2009年快速回暖，恒大亦在這一年開始迎來公司發展歷程中最波瀾壯闊的階段。

柯某便在恒大的高光時期快速崛起，先後出任集團品牌管理中心總經理、總裁助理，吉林公司總裁、深圳公司董事長、地產集團執行總裁等職務。

2020年10月，柯某出任恒大地產集團總裁，站上職場巔峰。彼時，他剛過不惑之年。

據報導，知情人士透露，無論此前備受重視，還是如今深陷困頓，或許都與融資有關。

據透露，在柯某擔任深圳公司總裁的期間，深圳公司「搞來的錢」幾乎每年都排集團第一，數額平均在三、四百億規模。這意味著，柯某可能憑藉著數十份舊改合約，每年從各金融機構獲得數百億資金。這些資金中一部分以舊改名義獲得，一些是以資產抵押的方式獲得。

一位曾經與柯某有著合作關係的金融機構人士透露，恒大融資的方式很多，有涉及舊改的項目的前融，也有固定資產的質押，因為公司收購的舊改項目中包含了廠房、寫字樓等資產，這些資產可用於質押貸款

報導說，恒大內部一位人士透露，深圳公司在建項目不多，銷售回款也不多，一年融資幾百億，每年都是藉新還舊，如今這些錢很多都還不上，倒查回去就容易涉及到手續違規。

2022年7月22日，中國恒大集團和恒大物業公司聯合發布公告，稱根據「獨立調查委員會」的初步調查結果顯示，恒大物業公司帳戶上134億元存款被銀行強制劃撥之事，有了初步的結果，中國恒大集團的執行董事兼行政總裁夏某鈞、執行董事兼首席財務官潘某榮，恒大集團下屬公司的執行總裁柯某三人，對這件事情負有直接責任。對此，中國恒大集團董事會研究決定，辭去他們三人擔任的有關職務。

恒大集團 融資 貸款

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