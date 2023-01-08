阿里捐贈1.25億元 為中國60萬村配血氧儀

阿里捐贈1.25億元，為中國60多萬個村配備血氧儀。（取材自藍鯨財經）

為助力農村地區抗疫，阿里7日宣布捐贈1.25億元（人民幣，下同，約1827.9萬美元），用於為全中國60多萬個村衛生室每個配備兩台血氧儀，可基本實現農村地區全覆蓋。目前第一批血氧儀已發出，第二批血氧儀近日將向山西、內蒙古、吉林、四川、海南、雲南等11個省份發出。

藍鯨財經報導，這是阿里響應政府號召的舉措。此前，國務院 聯防聯控機制發布的「關於做好新冠重點人群動態服務和『關口前移』工作的通知」顯示，「各地要積極組織為65歲以上有新冠病毒感染重症風險且行動不便的重點人群發放指氧儀，指導居家自測血氧飽和度」。

實際上，阿里圍繞鄉村疫情 防控救治已有序展開一系列行動。2022年12月31日，阿里就發起「助力鄉村疫情防控」專項行動，阿里健康和阿里公益在淘寶平台為全國農村地區和返鄉人群提供7×24小時在線的免費問診服務。同時，高德地圖聯合阿里巴巴公益上線「藥物公益互助」平台，用戶在高德地圖APP首頁搜索「藥物互助」，即可看到其他用戶發布的藥物求助和幫助信息。