減馬雲投票權、增獨董席位 螞蟻大動作為哪樁？

螞蟻集團目前處於無實控人狀態，馬雲不再是實控人。（路透）

調整股東上層結構、計畫增加獨董名額、旗下消費金融公司增資擴股獲批等，螞蟻集團 近期在公司治理、業務整改等層面迎來一系列大動作。螞蟻集團7日在官網發布公告，為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，擬在董事會和股東層面採取一系列升級舉措，包括引入第五名獨立董事，股東上層結構調整、推動股東投票 權與經濟利益相匹配等。

澎湃新聞報導，在股東層面，本次調整的核心是主要股東投票權的變化：從馬雲 及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

本次調整前，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，進而通過雲鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。而根據螞蟻集團公布的調整後的股權結構圖顯示，馬雲的股份表決權降至6.208%。不過，本次調整不會導致螞蟻集團股東及相關受益人的經濟利益發生變化。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林指出，對於治理結構完善的公司而言，投票權相對分散是一種更現代的企業治理模式，由於權力分散，可以做到很好的制衡，防止一股獨大。很多上市公司股權非常分散，但經營很穩健，主要是因為公司治理結構規範。

螞蟻集團在公告中表示，計畫繼續引入第五名獨立董事，從而實現董事會中獨立董事過半數。

作為螞蟻集團整改的重要環節，螞蟻旗下重慶螞蟻消費金融有限公司（下稱螞蟻消金）的增資擴股方案歷時一年塵埃落定。

2022年12月30日，重慶銀保監局同意螞蟻消金將註冊資本由80億元（人民幣，下同，約11.69億美元）增加至185億元，同意杭州金投數字科技集團有限公司（下稱杭金數科）、浙江舜宇光學有限公司、傳化智聯股份有限公司投資入股螞蟻消金。

上述增加註冊資本並調整股權結構後，螞蟻消金的股東變為12家，螞蟻集團仍持股50%，杭金數科持股10%。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，螞蟻整改進展總體順利，近期有不少積極信號，比如重慶螞蟻消金公司增資已獲得銀保監會審批。他並表示，完善公司治理是螞蟻近兩年的關鍵詞，提升董事會治理水平、優化投票權結構是公司治理的重要範疇，這次調整是意料之中的安排，也與持續優化公司治理的監管方向一致。